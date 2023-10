Xunta y ayuntamientos abordan las medidas de control de la población de jabalí

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha trasladado este martes a los ayuntamientos gallegos las medidas desarrolladas para controlar la población del jabalí. Ha sido durante una reunión que ha mantenido la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, con el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, acompañado de representantes de la comisión ejecutiva de la entidad.

En este marco, la directora xeral ha explicado que, recientemente, se ha aprobado la declaración de emergencia cinegética temporal por la presencia y los daños ocasionados por el jabalí en un total de 37

comarcas gallegas.

Después de recordar que esta medida es "provisional, extraordinaria y complementaria" a la caza reglada en terrenos cinegéticos y a las actuaciones puntuales de control por daños, Do Campo ha subrayado que el objetivo de la Xunta es agilizar la aplicación de medidas dirigidas al control de las poblaciones de esta especie en aquellas zonas con mayor incidencia, a través de distintas modalidades y procedimientos de captura.

En el caso de los terrenos no cinegéticos, los ayuntamientos pueden optar por la colocación de jaulas-trampa en lugares estratégicos que suelan frecuentar estos animales. En este caso, el Gobierno gallego ofrece a las administraciones locales una propuesta de colaboración que

consiste en que la Xunta presta apoyo técnico y asume los gastos de la instalación de las jaulas y su vigilancia, además de otorgar las autorizaciones mientras que el ayuntamiento determina los lugares estratégicos para instalar este dispositivo y se encarga de la gestión completa de los animales capturados.

Do Campo también ha incidido en "la necesaria e imprescindible colaboración de los ayuntamientos en el impulso de las medidas informativas y preventivas", con recomendaciones como, por ejemplo,

no interactuar con los animales o no abandonar bolsas de basura fuera de los contenedores, así como la gestión de zonas de maleza incontroladas.

LEY DE BIENESTAR ANIMAL

A mayores, en el encuentro también se ha evaluado la nueva Ley estatal de protección y bienestar de los animales y las repercusiones que implicará para las administraciones autonómica y local.

En concreto, Do Campo ha hecho referencia a las guardias de 24 horas que deberán garantizar las entidades locales para poder cumplir con la recogida, tratamiento y atención permanente de los animales que se abandonen en sus términos municipales, además de gestionar las colonias

felinas, encargándose de la esterilización y microchipado de los gatos que formen parte de ellas.

En esa sentido, la directora xeral ha adelantado que Galicia dará respuesta positiva a la solicitud de reunión bilateral con el Gobierno central para clarificar las dudas y preocupaciones que está generando esta nueva ley desde su entrada en vigor.

Además, ha reiterado que el Gobierno gallego solicitará que los presupuestos del Estado para el próximo año incluyan partidas específicas para que tanto las comunidades autónomas como, especialmente, los ayuntamientos puedan hacer frente a esos nuevos deberes.