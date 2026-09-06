La Xunta destaca la inversión de 2,9 millones en proyectos de desarrollo rural en Lugo en los últimos cinco años

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, en Guntín - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha destacado la inversión de cerca de 2,9 millones de euros en proyectos de desarrollo rural en la comarca de Lugo durante los últimos cinco años.

Tal y como ha trasladado la Xunta en nota de prensa, la titular del ramo ha visitado este domingo el proyecto turístico Ecocamp San Román, situado en el municipio lucense de Guntín, que contó con una ayuda de 167.000 euros del Gobierno gallego.

Durante la visita, Gómez ha incidido en que este tipo de iniciativas son una "buena muestra" de la filosofía Leader, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo económico de los entornos rurales mediante la puesta en valor de los recursos endógenos del territorio, al tiempo que genera riqueza y empleo.

Asimismo, ha recordado que en estos momentos están en proceso de resolución las cerca de 1.000 solicitudes de ayudas presentadas en la última convocatoria del Leader, que contó con un presupuesto de 28,7 millones de euros. Son ayudas de carácter plurianual (2026, 2027 y 2028), lo que permite disponer de un mayor plazo para la ejecución de los proyectos.