La Xunta destina ayudas al control del rendimiento lechero para mejorar la calidad

A CORUÑA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado la orden de la Consellería do Medio Rural por la que se convocan las ayudas para el control del rendimiento lechero, dotadas con un presupuesto de un millón de euros y de las que se podrán beneficiar entidades de A Coruña, Lugo y Pontevedra, reconocidas para la realización de estas labores.

Según informa la Xunta, esta línea de ayudas pretende compensar en parte, mediante aportaciones proporcionales, los gastos generados a las entidades oficialmente reconocidas para la realización del control lechero en Galicia.

Las actividades subvencionables serán todas aquellas destinadas a comprobar sistemáticamente las producciones y otras aptitudes funcionales de las hembras reproductoras para la determinación del valor genético y los méritos u otras capacidades de los animales.

"El control de rendimiento lechero tiene una influencia directa en el desarrollo del sector lácteo gallego como base de la mejora genética en los esquemas de selección y desde el punto de vista de la sostenibilidad y la rentabilidad económica de las explotaciones", añade la Consellería.