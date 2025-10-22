La Xunta dice que no aumentarán eucaliptos tras denunciar BNG una "seudomoratoria" para "Ence, Altri y Navigator"

Archivo - Zona de bosque quemado tras el incendio, a 16 de octubre de 2023, en Trabada, Lugo, Galicia (España). La consejería de Medio Rural de Galicia ha informado que el fuego que se inició el pasado jueves, 12 de octubre, ha sido extinguido tras quemar - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

El Bloque alerta de una "avalancha" de esta especie en la provincia de Lugo y Ordes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, defiende que "no se va a ampliar" la superficie de eucaliptos con la flexibilización de la moratoria de nuevas plantaciones, que "no solo sigue vigente", sino que "se amplía" hasta 2030.

Así lo ha expuesto en respuesta a una interpelación en el Parlamento de Montserrat Valcárcel (BNG), en la cual ha alertado de la "seudomoratoria" provocará una "avalancha" de eucalipto en la provincia de Lugo y la zona de Ordes, "impulsada por Ence, Altri y Navigator", que "aseguran así la materia prima para su fábricas".

La diputada nacionalista advierte de que "supone en la práctica la apertura a plantación masiva" de eucalipto nitens en "amplias zonas" de la montaña de Lugo, Terra Chá y al norte de Ordes, "áreas ahora libres" de esta especie, lo que "solo va a agravar" el peligro de incendio. Señala que será para sustituir plantaciones "poco rentables" en el sur de Pontevedra por motivos del cambio climático.

Y es que "lejos de responder al interés general", asegura que esta expansión "sin precedentes del monocultivo de eucalipto" se hará en zona poco explotadas por "necesidades" de grandes compañías. Señala que hasta el 17% de la producción gallega es exportada a la industria pastera portuguesa, entre lo que ha citado a empresas como Navigator.

Valcárcel cuestiona cómo se va a conseguir reducir el ecualipto si "falla el control efectivo" y "sale más barato pagar la multa que arrancar los eucaliptos". Tacha de "ridículos" los 1.100 expedientes sancionadores de los que informó la pasada semana la conselleira "con todo lo ilegal que hay".

Expone que durante la moratoria crecieron los eucaliptos en más de 6.000 hectáreas entre 2022 y 2023, hasta más de 419.000. Acusa a la Xunta de "ocultar" los datos del inventario forestal de 2024, que, "según algunos cálculos", supera las 430.000 hectáreas.

Censura que "en muchas zonas ahora mismo están legalizando las plantaciones ilegales con "instrumentos a medida, modificaciones urbanísticas y catálogos parciales". También se queja que la Xunta deja "sin apoyo real" a los pinares, "incentivando su sustitución por eucalipto".

DEFENSA DE LA XUNTA

Por su parte, la conselleira defiende el "rigor técnico" de esta moratoria y sostiene que "el futuro del monte gallego no pasa por prohibir sin más", pues "el verdadero problema del monte es el abandono".

Apunta a medidas como ofrecer una alternativa "temporal y puntual" para los afectados por la banda marrón del pino con el fin de "frenar el abandono de esos terrenos".

Asegura que se trabaja "sin desviarse del objetivo del plan forestal". Recuerda que recoge un incremento del 3% en el primer quinquenio, de 2021 a 2025, pero luego se reducirá un 5% hasta 2040, en lo que califica de "objetivo alcanzable".

Incide la responsable de Medio Rural en la necesidad de "actualizar con sensatez" la moratoria y "adaptarla a la realidad del sector". "No se trata de dar marcha atrás", garantiza, sino "pasos firmes en una misma dirección".

Gómez también acusa al Bloque de "practicar la hipocresía" porque votaron en contra de la moratoria de eucalipto de 2021 y critica "relacionar una especie con los incendios".

Recrimina a los nacionalistas "demonizar" al eucalipto y a pasteras cuando usan "una cosa tan sencilla como un pañuelo de papel". "Me gustaría saber a mí de dónde sale el pañuelo de papel, porque de momento no nos sonamos con hojas de castaño", ha concluido.