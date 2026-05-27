La Xunta insiste en reclamar al Ministerio medidas para mejorar la posición negociadora de los ganaderos

El director xeral da PAC aprticipa en una reunión con el Ministerio. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El director xeral da PAC e do Control da Cadea Alimentaria de la Consellería do Medio Rural, Juan José Cerviño, ha reiterado este miércoles al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), varias demandas de Galicia relacionadas con el denominado paquete lácteo y orientadas a la mejora de la posición negociadora de los productores y también a la optimización de los contratos de la leche.

Ha sido durante su participación, de forma telemática, en las 'Jornadas de reflexión' sobre esta materia organizadas por el MAPA, con la participación de diversos expertos, tanto del propio Ministerio como de otras comunidades autónomas y de entidades como la patronal láctea Fenil.

En este contexto, tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, el director xeral ha insistido en las reclamaciones de Galicia, que se concretan en "el fomento del fortalecimiento de la posición negociadora de los productores, promoviendo su integración en organizaciones de productores lácteos (OPL)".

También, ha añadido, en una serie de medidas para reforzar la eficacia de la normativa. Entre ellas, ha destacado la de que para la presentación de un nuevo contrato se permita rechazar ofertas no solo por la duración, sino también por el precio, garantizando que el precio en el contrato final no sea inferior al rechazado.

Asimismo, se propone extender el deber de revisar al alza los precios en casos de venta a pérdidas continuada, en todas las relaciones contractuales consecutivas superiores a seis meses y prorrogar automáticamente los contratos si no hay acuerdo en el precio, garantizando la recogida de la leche durante el período de tiempo de negociación y evitando la pérdida del no recogido.

En esta misma línea, se demanda la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar "su eficacia real y efectiva", en particular, para establecer "un sistema estandarizado de cálculo de los costes de producción que sirva de referencia en los contratos lácteos y otorgue transparencia al sector".

Al tiempo, también se reclama publicar un índice de evolución de los costes de producción de la leche de manera periódica, que pueda servir de referencia para la formalización de los contratos e impulsar mecanismos de indexación de precios para contratos de larga duración, vinculados a la evolución de los costes de producción.