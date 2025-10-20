La Xunta pagará este mes casi 44 millones de euros del anticipo de la PAC a agricultores y ganaderos

A CORUÑA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural, a través de la Dirección Xeral de la PAC y del Control de la Cadena Alimentaria, va a ejecutar en la última semana de este mes de octubre el anticipo de los pagos de la Política Agraria Común (PAC) referidos a la solicitud única de 2025, que ascienden a un total de 43,9 millones de euros.

Esta cuantía será distribuida de la siguiente manera: 10,3 millones para vacuno de carne y 22,6 millones para el vacuno de leche, lo que supone el 70% de lo previsto para ambas líneas de apoyo.

Así se traslada de un informe elevado este lunes al Consello de la Xunta. Este pago supone el mayor importe de los últimos años en este mes, según informa la Xunta.

En 2024 se pagaron 43 millones de euros; en 2023 poco más de dos millones y en octubre de 2022 no se pagó nada, se abonó en noviembre, remarcan desde la Administración gallega que incide que el resto de los pagos comenzará a abonarse a partir del 1 de diciembre, de manera que en la primera quincena de ese mes se pagará hasta el 90% del presupuesto total. Los pagos continuarán durante 2026 hasta el 30 de junio.