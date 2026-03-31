La Xunta recibe respuesta "esperanzadora" del comisario de Salud Animal de flexibilización ante dermatosis

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, y el comisario europeo de Salud y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi, en Bruselas - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 31 Mar. (EUROPA PRESS) - La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, afirma que ha recibido una respuesta "esperanzadora" por parte del comisario europeo de Salud y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi, en relación con una flexibilización de exigencias sobre la dermatosis nodular contagiosa.

En declaraciones tras una reunión en Bruselas, la conselleira ha explicado que se ha trasladado a las autoridades europeas la petición de que se rebaje de la categoría A a la dermatosis nodular --para que no haya que sacrificar todas las reses de una explotación, solo las afectadas-- y que la UE lidere la investigación para una vacuna marcada que se pueda administrar al ganado de forma preventiva --la vacuna viva se emplea solo en zonas ya afectadas--.

Al respecto, el comisario le explicó la "imposibilidad" de que salga de categoría A por normativa internacional, pero se muestra "esperanzado" respecto a la reunión de la comisión de sanidad animal a nivel mundial que se celebrará en mayo para "intentar flexibiliar" aspectos relativos a la dermatosis.

Asimismo, la conselleira ha invitado al comisario europeo a visitar Galicia para "ver la importancia que tiene" el sector con cerca de un millón de cabezas de vacuno, al que preocupa "muchísimo" esta enfermedad.

Recuerda que este mismo martes entra en vigor el endurecimiento en Galicia de la cuarentena, que pasa de 21 a 28 días, para el ganado bovino llegado de fuera de la comunidad. Por todo ello, reclama al sector "extremar precauciones" mediante medidas de bioseguridad y evitar movimientos de animales.