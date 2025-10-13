Seguridad, drones, satélites y comunicaciones, a debate en el VII Congreso Internacional Aeroespacial en Vigo

El presidente y la secretaria técnica del Consorcio Aeronáutico Gallego (CAG), Enrique Mallón y Jennifer González, en la presentación del VII Congreso Internacional Aeroespacial. - EUROPA PRESS

VIGO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Vigo acogerá los días 22 y 23 de octubre del VII Congreso Internacional Aeroespacial, en el que representantes de empresas del sector, técnicos y expertos abordarán cuestiones como seguridad y defensa, ecosistemas satelitales, comunicaciones seguras, aeronaves no tripuladas o descarbonización.

Este foro ha sido presentado este lunes por el presidente del Consorcio Aeronáutico Gallego (CAG), Enrique Mallón, y por la secretaria técnica del CAG, Jennifer González, que han incidido en que el Congreso se celebrará en un "momento muy bueno" para esta industria, con previsiones importantes de crecimiento, también en Galicia.

Mallón ha señalado que esta cita, en la que se prevé la participación de unas 200 personas, abordará cuestiones relacionadas tanto con la aviación comercial, como con la industria de drones y naves no tripuladas, y con los satélites.

El presidente del CAG ha subrayado que, actualmente, las grandes empresas de la industria aeronáutica, como Boeing o Airbus, están a la espera de miles de naves que están adjudicadas y en proceso de entrega, y el sector no puede dar respuesta ágil ante la gran demanda.

OPORTUNIDAD PARA GALICIA

Esta situación supone una oportunidad para que la industria gallega de la aeronáutica, que mantiene la tendencia al crecimiento en empleo y facturación, pueda "participar" en esos procesos y "competir". A ello se suma que "todas las grandes potencias apuestan por aumentar sus capacidades aéreas".

Según ha recordado, en 2024 la aeronáutica gallega (que incluye subsectores como los aviones no tripulados o los satélites) creció un 7 % en empleo, hasta superar los 1.700 trabajadores directos, y también en facturación (+25 %), hasta más de 165 millones de euros. Las previsiones para 2025, a falta de más de dos meses para cerrar el año, apuntan a que se mantendrá ese crecimiento, que será de al menos en 2 % en empleo y el 5 % en facturación, según ha vaticinado Mallón.

CONGRESO

El VII Congreso Internacional Aeroespacial se iniciará el 22 de octubre con una visita a la sede de Alén Space, en Porto do Moll (Nigrán), y el 23 de octubre se celebrarán las diferentes ponencias en el Hotel Pazo Los Escudos de Vigo, con la participación de la conselleira María Jesús Lorenzada en la apertura, y la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la clausura.

Entre los ponentes de este foro, están representantes de empresas punteras del sector, como Lockheed Martin, Alén Space, Boeing, Airbus, Indra, Leonardo o Grupo Oesía. También participará el Ejército del Aire y el Espacio, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, o el Florida Space Institute de Estados Unidos.

Los expertos abordarán cuestiones como la Iniciativa Estratégica en Seguridad, Defensa y Aeroespacio de la Xunta; satélites y ecosistemas espaciales en Europa y Estados Unidos; patrimonio cultural aeronáutico y transferencia de conocimiento; descarbonización y eficiencia; e interoperabilidad, comunicaciones seguras y redes de combate del futuro.