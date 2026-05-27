Vigo acogerá en septiembre la cuarta edición de New Space España, que reunirá a más de 120 empresas del sector

Imagen de la presentación de la cuarta edición de New Space España. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO, 27 (EUROPA PRESS)

Vigo acogerá entre los días 24 y 25 de septiembre la cuarta edición de New Space España, un congreso que espera reunir a más de 120 empresas y a cerca de 300 profesionales del sector espacial nacional y europeo.

Así lo ha señalado este miércoles su organización en una rueda de prensa que se ha llevado a cabo en la sede de Afundación de la ciudad olívica, que a su vez será el escenario de este evento después del verano.

Guillermo Lamelas, consejero delegado de Alen Space, empresa que promueve el congreso, ha sido el primero en tomar la palabra, destacando la importancia de New Space España para reunir a todos los actores del sector espacial de España y de Europa.

Según ha dicho, a la última edición acudieron unas 120 compañías, esperando superar ese dato este año. Para él, esto es debido a la necesidad que tiene el sector de encontrar espacios para compartir y debatir.

El lema del evento será 'Autonomía estratégica desde el espacio', asegurando Lamelas que el espacio es un ámbito "clave" para los países, las empresas e incluso las personas, ya que en su día a día utilizan los satélites sin darse cuenta.

El responsable de Alen Space también ha hablado de las novedades de esta cuarta edición, que contará con un espacio de talento y para proyectos emergentes que quieran presentar sus novedades.

Por último ha agradecido la colaboración de la Xunta y de la Zona Franca de Vigo y ha puesto en valor la importancia de la colaboración público-privada para que una industria como la espacial continúe avanzando en Galicia.

"MOMENTO DULCE"

Por su parte, el director general adjunto de Sistemas Espaciales de GMV (empresa que colabora con el evento), Miguel Ángel Molina, se ha referido precisamente al "momento dulce" que vive la industria aeroespacial, apuntando a la puesta en órbita hace pocas semanas del satélite Celeste, que complementa a Galileo para lograr una navegación más robusta y precisa.

El coordinador del grupo de Tecnología Aeroespacial de la UVigo, Fernando Aguado, ha celebrado que hace pocos años Galicia exportaba ingenieros y ahora los importa gracias, en parte, a sectores como el espacial, que cada vez coge más fuerza en la Comunidad.

Margarita Ardao, directora xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial de la Xunta, ha reivindicado la importancia de seguir apostando desde las administraciones por un sector como el aeroespacial. "Hace 10 años no teníamos sector espacio (en Galicia)", ha apuntado, indicando que "entre todos" se ha empujado y apoyado para crear el ecosistema que existe en la actualidad.

ZONA FRANCA

El delegado del Estado en Zona Franca, David Regades, ha destacado que New Space España "muestra el músculo" de Galicia en el sector, como "polo de atracción" que es la Comunidad, que ya no solo crea empresas, sino que atrae compañías de otras regiones.

Al respecto, ha avanzado que una nueva firma catalana dedicada a la fabricación de óptimas para satélites se instalará muy pronto en el polígono industrial de Porto do Molle, en Nigrán (Pontevedra).

Aunque no ha desvelado el nombre de la empresa, ha celebrado que cada vez sean más las que deciden venir a Galicia para seguir creciendo junto a otras compañías del sector ya instaladas en el "hub" de Nigrán.