O 10.989, segundo premio do Sorteo de Nadal, reparte dous millóns e medio na Fonsagrada e Vigo

Publicado 22/12/2019 12:25:09 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

O número 10.989, agraciado co segundo premio do Sorteo Extraordinario de Lotaría de Nadal e dotado con 1.250.000 euros á serie, deixou dous millóns e medio en premios na localidade lucense da Fonsagrada e en Vigo. O número foi cantado ás 11.31 horas no primeiro arame da sexta táboa.

O premio recaeu en administracións de Madrid, Badaxoz, Barcelona, Cáceres, Lleida, Lugo, Málaga e Pontevedra.

En todo caso, sobre todo ha ir a parar á administración número 31 de Madrid (Felix Boix, 4), con 102 series do número; a Fontes do Maestre (Badaxoz), con 30 series; e a San Lorenzo del Escorial (Madrid), con outras 30. Ademais, a madrileña administración de Doña Manolita, que tamén ten unha serie do 'Gordo', conta con dúas series deste segundo premio.

En Galicia, o número foi vendido na localidade lucense da Fonsagrada, onde a administración da Avenida de Galicia despachou unha serie completa deste número, agraciada con 1.250.000 euros. Outro tanto vendeu a administración da rúa Policarpo Sanz, en Vigo.

O número foi cantado ás 11,31 horas no primeiro arame da sexta táboa. Nerea Pareja Martínez e Luís Alcides Paniagua cantaron número e premio e Judith García Benítez e Carlos Luís Rondal Montaño extraeron as bólas.

O Sorteo Extraordinario de Nadal reparte este 22 de decembro 2.380 millóns de euros en premios, e os agraciados co 'Gordo' recibirán 400.000 euros ao décimo, con 680 millóns de euros a repartir con este premio principal.

Os premios do Sorteo Extraordinario da Lotaría de Nadal de importe inferior ou igual a 20.000 euros non estarán suxeitos ao gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías, segundo os límites que fixou a Lei de Orzamentos Xerais do Estado do 2018.