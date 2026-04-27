Abel Caballero tacha de "acto antidemocrático innombrable" la moción de censura de Lugo y acusa a Rueda de estar detrás

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, acompañado por la teniente de Alcaldía Carmela Silva y el delegado de la Zona Franca, David Regades, visitan la ciudad de Lugo para mostrar el apoyo al alcalde, Miguel Fernández - EUROPA PRESS

LUGO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde Vigo, el socialista Abel Caballero, ha visitado este lunes Lugo ha calificado de "acto antidemocrático innombrable" la moción de censura que impulsa el Partido Popular en la ciudad y ha acusado al presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, de estar detrás.

El regidor de la ciudad olívica ha visitado este lunes Lugo para mostrar su apoyo al alcalde lucense, Miguel Fernández, que se enfrentará a una moción de censura el próximo 7 de mayo, interpuesta por PP en acuerdo con la concejala tránsfuga, la exsocialista María Reigosa.

Junto a él, han conocido el resultado de las obras de humanización del centro histórico de la ciudad la primera teniente de alcalde de Vigo, Carmela Silva, y el delegado de la Zona Franca de Vigo, David Regades, que han hecho un recorrido a pie por las distintas plazas del centro histórico.

El alcalde de Vigo ha calificado la situación política en Lugo como "un acto antidemocrático innombrable", afirmando que "usar los votos del partido socialista contra el alcalde elegido por esta ciudad, es una labor antidemocrática".

"Los que vivimos la dictadura no toleramos las acciones contra la democracia y aquí las está habiendo", ha señalado Caballero, culpando al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de "estar detrás de esta profunda y grave movilización".

"Este es un intento de Rueda de parar esta ciudad", ha dicho el mandatario vigués, explicando que el presidente de la Xunta tiene "miedo" de las urnas de cara a las elecciones municipales y autonómicas.

"Sabe que Miguel volvería a ganar otras elecciones y que todo evoluciona hacia otras coordenadas políticas y por eso actúa así", ha destacado.

También ha explicado que para él la democracia "es todo, es la forma de entenderse, es la garantía de la convivencia". "Y aquí en Lugo se está vulnerando gravemente", ha subrayado.

"Siempre estaré en contra de que se hagan mociones de censura contra alcaldes y alcaldesas, sean del color político que sean", ha concluido, señalando que en una ocasión vivió una situación similar a la de Lugo y que en las siguientes elecciones el alcalde depuesto volvió a ganar las elecciones con mayoría absoluta, "y eso va a pasar en Lugo también".

Ha reconocido el alcalde vigués que el transfuguismo "es legal, pero no legítimo" y que deben ser las fuerzas demócratas las que deben rechazar eso. "Si alguien no está de acuerdo con su partido debe irse y presentarse a otras elecciones en otras listas, no hacer un cambio de esta envergadura "en contra de lo que votaron los vecinos", ha añadido.

Caballero ha recordado que la última vez que visitó Lugo fue en el entierro de Paula Alvarellos pero que conoce la ciudad desde hace muchos años, "una ciudad que ha avanzado muchísimo desde los tiempos de José Orozco". De hecho, se ha referido a Lugo como una ciudad que ha tenido un avance que "es un modelo, una transformación maravillosa e histórica".

También ha querido señalar el trabajo realizado por el alcalde, Miguel Fernández, "que ha sido magnífico", y lo ha felicitado.

Por su parte, el alcalde de Lugo ha destacado las actuaciones de relevancia realizadas en los últimos años, como la transformación del casco histórico, la recuperación de espacios públicos y la dinamización de plazas y calles.

"Lugo es hoy una ciudad más viva, más dinámica y con más futuro. Estamos haciendo un esfuerzo importante que ya se traduce en logros como el incremento del turismo o el crecimiento demográfico", ha subrayado el regidor lucense.

El alcalde también ha agradecido la visita de Caballero, destacando su relevancia como uno de los regidores "más reconocidos y emblemáticos" del país. "Es importante contar con su apoyo en un momento complejo. Queremos enseñarle cómo Lugo avanza, incluso en circunstancias difíciles, y presumir de una ciudad hospitalaria y en pleno desarrollo", ha afirmado.