Alta probabilidad de nubes bajas en el norte de Lugo y A Coruña con el eclipse con posible niebla en la ría de Vigo

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A CORUÑA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Galicia registrará este miércoles una jornada de temperaturas altas con una "muy alta probabilidad de nubes muy bajas" en toda la zona norte de Lugo y de A Coruña hasta la ría de Ortegal, penetrando en forma de nieblas por el valle del Eo hasta el norte de la Terra Chá, según las previsiones facilitadas a Europa Press por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la comunidad autónoma gallega.

"En principio, la base de la capa de nubes no parece que vaya a descender al punto de formarse nieblas al nivel del mar, aunque sí brumas densas, con la consecuente reducción de la visibilidad", apostilla.

"La probabilidad de nubosidad baja también es muy alta en la zona entre Vilán y Caión, en las mismas circunstancias que en el norte de Lugo", asevera para incidir en la existencia de "brumas costeras" y nieblas en las zonas de tierra elevadas cercanas a la costa.

En Pontevedra, en la franja costera al sur de Baiona, hay una alta probabilidad de que se formen nieblas de advección, restringidas a la franja costera. Aunque menor, también existe la posibilidad de que estas nieblas se extiendan hasta el norte cubriendo la entrada de la ría de Vigo.

TORMENTAS

En concreto, precisan desde la Aemet que en torno a la hora del eclipse existe posibilidad de tormentas en todas las zonas montañosas del oeste de la provincia de Ourense, y también, aunque menos probables, en las zonas del sur y este de Lugo, durante las horas anteriores al eclipse.

"No parecen ir acompañadas de precipitación, con lo que hay riesgo de tormentas secas, peligrosas para la formación de incendios". "En cualquier caso, tanto la densidad de rayos como su probabilidad es baja y ya no se esperan a la hora del eclipse", aclaran para incidir en que "no se esperan precipitaciones significativas en ninguna parte de Galicia".

TEMPERATURAS

Sobre las temperaturas, inciden en que la previsión es que sean altas, en torno a los 30 grados y más a la hora del eclipse, a excepción de las zonas norte de A Coruña y de Lugo.

Especialmente altas serán en el valle del Miño, con aviso naranja de temperaturas de hasta 39 grados hasta las 21.00 horas, y amarillo en Lugo (en el sur); Ourense (noroeste, sur y zona de Valdeorras) por temperaturas de hasta 38 grados.

PRONÓSTICO DE METEOGALICIA

Desde MeteoGalicia a su vez se concretó la entrada de vientos del norte al atardecer elevaríael riesgo de nubosidad por encima del 40% en la franja del litoral norte, especialmente en zonas como A Mariña de Lugo, Ortegal, Ferrolterra, A Coruña, Bergantiños y la Costa da Morte.

De hecho, estas nubes bajas son las que más preocupan a los meteorólogos, ya que, a diferencia de las nubes altas, tapan por completo el sol, que durante el eclipse se encontrará a una altitud baja de unos 13 grados.

Según el mapa estadístico elaborado con 53 fuentes de datos, la probabilidad de obstrucción supera el 40% en gran parte del litoral norte y la Costa da Morte. Las zonas con mayor riesgo de que el cielo se cubra son las comarcas de Terras de Soneira, Bergantiños, A Coruña, Ortegal y A Mariña de Lugo.