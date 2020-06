Ana Pontón (BNG) cree "insuficientes" las medidas para conciliación y pide gestión gallega del ingreso vital

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha manifestado su "sorpresa" por que no vayan a abrir las escuelas infantiles y, al tiempo, se plantee la posibilidad de abrir campamentos de verano, y ha manifestado, no sólo como líder de la formación sino como madre, que hay una "mayoría de gallegos que no son capaces de entender por qué se toman estas decisiones arbitrarias".

Al tiempo, ha pedido que el ingreso mínimo vital, que ve un paso positivo, sea gestionado desde Galicia y compatible con la Risga, así como se ha comprometido a trabajar para que sea menos la gente que necesite recurrir a esta ayuda.

Pontón ha dicho que las medidas de conciliación "son insuficientes" y ha sostenido que, en un momento como este, hubiese sido "más fácil" plantear un permiso retribuido de conciliación --tras varios meses sin centros educativos ni escuelas infantiles abiertas, que acumularán seis meses hasta septiembre--. Así, este permiso retribuido se le podría otorgar a las familias cuyos dos cónyuges trabajen o a aquellas cuyo proyecto vital sea de un único progenitor.

"Lo lógico sería apostar realmente por un permiso retribuido que permita esa conciliación. Lo cierto es que hoy sigue siendo para muchas familias, si lo era antes de la crisis del covid, una carrera de obstáculos (la conciliación) y el hecho de que no se haya atendido demuestra el escaso peso que se le da", ha remarcado.

INGRESO MÍNIMO VITAL

Pontón también ha señalado que hay que "hacer memoria" y en estos 11 años, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no ha conseguido ni "reclamado" competencias. "Cero competencias, ni gestionó las que tenía", ha reprochado en relación a que el mandatario autonómico pida ahora gestionar la renta mínima.

Dicho lo cual, sí ha apostado por que este ingreso vital sea gestionado desde las comunidades autónomas y se ha comprometido a trabajar para, además, "sea compatible con la Risga". También ha defendido que hay que trabajar para que el número de personas que tiene que acudir a esta ayuda sea "menos" cada vez, para lo cual "es necesario una industria" gallega fuerte, que "genere riqueza y empleo".