Anova aposta por manter a candidatura crítica nas primarias de En Marea

Publicado 21/12/2018 13:10:28 CET

Chama a converter as votacións, fixadas até o día de Noiteboa, "nun revogatorio" contra Villares

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

A formación Anova aposta publicamente por que a candidatura 'Entre Todas', liderada polo exdiputado en Cortes David Bruzos e crítica coa actual dirección de En Marea, concorra ás primarias desta forza política, convocadas entre este sábado ás 9,00 e a mesma hora do luns de Noiteboa.

A pesar dos reparos que o sector crítico con Luís Vilarres pon ao proceso, Anova emitiu un comunicado no que deixa claro que é "necesario preservar o espazo de 'Entre Todas' e manter a candidatura no proceso interno de En Marea". Este pronunciamiento prodúcese despois de que este xoves o alcalde de Santiago, Martiño Noriega, xa avanzase que Compostela Aberta "non vai abdicar" de participar "no espazo galego".

Desta forma, queda por dilucidar a postura final de Podemos e Esquerda Unida, que sopesan retirar a lista alternativa á encabezada polo actual portavoz, Luís Villares, e que tamén recibiu o respaldo das mareas municipais de Santiago, A Coruña e Ferrol.

A Coordinadora Nacional de Anova reuniuse o xoves para debater sobre a situación que vive En Marea, coas primarias, que terían que terse celebrado entre o 1 e o 3 de decembro, paralizadas, no medio de acusacións cruzadas de irregularidades e reproches grosos como "golpismo" ou "fraude".

REVOGATORIO CONTRA VILLARES

No seu comunicado, Anova tacha de "irresponsable" a actuación da actual Coordinadora, que lembra que está "en funcións" e acúsaa de causar "danos irreparables" ao espazo político.

"Ante a chantaxe ao que nos vemos sometidos por este estado de excepción no que os organismos en funcións suplantan os acordos do plenario do 27 de outubro, desde Anova entendemos que debemos manter a candidatura 'Entre Todas' neste proceso interno para convertelo nun revogatorio contra a Coordinadora de Luís Villares", proclama a formación.

Así mesmo, Anova cre necesario "relanzar a unidade popular" e aposta por "dar protagonismo" ás mareas municipalistas e "reinventar o espazo común". Este xoves Martiño Noriega xa dixera que "a esperanza" do espazo estaba nos concellos. "O éxito foi en 2015 nos concellos e a esperanza tan só queda nos concellos", chegou a dicir.