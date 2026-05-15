El anuncio del archivo de Altri cumplirá la semana que viene tres meses, el tiempo que tenía la empresa para alegar

Archivo - Manifestantes de la plataforma Ulloa Viva durante el descenso en balsas el río Ulla por la protesta contra la fábrica de celulosa Altri, a 4 de mayo de 2025, en Padrón (A Coruña). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El inicio del archivo del proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) cumplirá tres meses naturales la próxima semana. Ese tiempo es el que se le dio a la empresa para alegar este procedimiento y justificar una forma de conexión eléctrica viable. De no hacerlo, quedará automáticamente archivado de forma definitiva.

Justamente el domingo que viene, la Plataforma Ulloa Viva y la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) --dos de las líderes de la fuerte contestación social que ha recibido el proyecto-- han convocado una movilización en Pontevedra por el archivo de Altri y el cierre de Ence. La manifestación terminará con una comida y un concierto, a lo que han bautizado "mani-festa".

En concreto, el proceso de archivo arrancó el jueves 19 de febrero, según concretó la semana pasada la directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría, en el Parlamento. No fue hasta el día siguiente (viernes 20 de febrero) cuando la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, lo anunció públicamente ante los medios de comunicación.

Consultadas por Europa Press, fuentes del departamento autonómico no han concretado el día exacto en el que el proyecto quedará oficialmente archivado. Sin embargo, Lorenzana aseguró en una entrevista en 'Cadena SER' --grabada la semana pasada-- que terminará en "algunos días", sin especificar la fecha.

En estas mismas declaraciones, reveló que la empresa no había presentado alegaciones hasta el momento. La responsable de Economía ve "difícil" que "pueda justificar lo que tiene que justificar" en relación a la conexión eléctrica. "Si la empresa no se puede conectar, el proyecto está muerto", dijo.

Tal y como estaba planteado el proyecto, Altri necesitaba una subestación eléctrica que quedó excluida de la planificación elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica. En febrero, Lorenzana explicó que este era el factor determinante por el que el Gobierno gallego procedía a archivarlo.

"La Xunta tiene que ser coherente con lo que dijo desde un principio y archivar este proyecto porque no cumple con las especificaciones técnicas", opinó entonces. Además de lo ya sabido, la directora xeral de Calidade Ambiental aseguró la semana pasada que, de hacerse efectivo el archivo, "decaerá" tanto la autorización ambiental integrada (AAI) como el permiso de captación de aguas.

"MANI-FESTA" EL DOMINGO EN PONTEVEDRA

El proyecto industrial ha estado marcado por una fuerte contestación social, con manifestaciones recurrentes, que han reunido a miles de personas en varias ocasiones y en diferentes localidades gallegas. El próximo domingo, 24 de mayo, habrá una más en Pontevedra, que también protestará contra la fábrica de celulosa que Ence tiene en esta ciudad.

Esta manifestación urbana sustituirá a la tradicional marcha hacia la fábrica en Lourizán. La movilización arrancará a las 12.30 horas desde la Alameda y finalizará aproximadamente una hora después en el mismo punto. Los organizadores prevén cerrar la jornada con una "mani-festa", un acto de carácter festivo y reivindicativo con el que pretenden combinar protesta y participación ciudadana.