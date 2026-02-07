As Nogais (Lugo) homenajea a tres vecinos deportados a campos nazis con la colocación de 'storpelsteine'

Colocación de 'storpelsteine' en As Nogais, a 7 de febrero de 2026. - ARMH

LUGO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

As Nogais (Lugo) ha homenajeado este sábado a tres vecinos que fueron deportados a campos de concentración nazis con la colocación de tres 'storpelsteine' --en español, piedras de la memoria--, que se suman a otros puestos en otros lugares de la provincia como parte de una iniciativa de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

Estos son pequeños bloques de cemento, ideados por el artista alemán Gunter Demnig, en los que una de sus caras está cubierta por una fina lámina de latón donde se han grabado a mano los datos de la víctima. Para su instalación en la vía pública, es necesario el permiso municipal.

Entre enero y febrero, la ARMH ha promovido la colocación de 'storpelsteine' en varios lugares de la provincia de Lugo, como O Corgo, Outeiro de Rei y O Incio. Así, este sábado se han sumado los dedicados a Balbino Santín Aira, Octavio López Raimónn y Liberio Balín García, vecinos de As Nogais.

El primer paso para ellos, según relata el investigador Miguel Freire, fue el exilio a Francia. Por ejemplo, Octavio y Balbino estuvieron primero en la Compañía de Trabajadores Extranjeros, formada por milicianos republicanos españoles y encargada de la construcción de fortificaciones en la II Guerra Mundial.

En 1940, los nazis invadieron Francia y, entonces, ellos fueron enviados al campo de Mauthausen y después a Gusen, donde las condiciones eran "más duras" y obtuvieron la muerte definitiva. A diferencia de ellos, que no completaron el año, Liberio estuvo cuatro años interno en campos hasta que falleció en 1944.

COLOCACIÓN DE 'STORPELSTEINE'

Según recoge la ARMH, el acto comenzó en el salón de plenos del Ayuntamiento con una intervención del alcalde, Jesús Manuel Núñez, a la que le siguió una explicación histórica de Miguel Freire, asociado a la entidad de memoria.

Finalmente, la colocación de los pequeños bloques tuvo lugar en el exterior del edificio, donde un familiar de cada uno de los deportados lo entregaba al operario para que lo fuera colocando. El acto fue rematado con unas piezas musicales interpretadas por los nietos, bisnietos y tataranietos de Octavio López, que acudieron desde A Coruña.

Tras este acto, la ARMH continuará con la colocación de los 'storpelsteine' en lugares como la ciudad de Lugo, Becerreá y Ourol. También está trabajando en homenajes en Cervantes y Viveiro, de donde aún necesita la autorización.