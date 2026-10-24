Al banquillo 12 acusados de fabricar narcholanchas en O Salnés

PONTEVEDRA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá el próximo jueves el juicio contra 12 acusados de fabricar narcolanchas en varias naves ubicadas en Pontevedra para luego usarlas en el tráfico de hachís desde Marruecos.

Fiscalía pide para ellos penas que van desde los siete a los 3 años y nueve meses de prisión, según su implicación en el entramado criminal, por un delito de organización criminal, otro de contrabando de embarcaciones prohibidas y otro de tráfico de drogas.

Los hechos se remontan a los años 2021 y 2022, cuando los acusados mantenían una organización criminal estratificada dedicada a la fabricación de narcolanchas para traer hachís a la península procedente de Marruecos.

Esta operación se realizaba, en diferentes fases, en una nave ubicada en Couto de Abaixo-Castrelo, en Cambados, otra en A Pedreira, en Meaño, y otra en Sisán, en Ribadumia. Las narcolanchas, antes de su botadura en distintos puntos de la geografía española, recibían su puesta a punto en una nave ubicada en Salamanca, a donde eran trasladadas por carretera. Además, algunas de ellas habían estado previamente en una nave en Portugal.

Según el informe de investigación que recoge el escrito de acusación fiscal, durante el periodo de investigación fueron fabricadas en estas instalaciones hasta siete narcolanchas.