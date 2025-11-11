Besteiro (PSdeG) reclama en Bruselas el protagonismo de Galicia en el nuevo presupuesto de seguridad y defensa de la UE

El líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, y el eurodiputado del PSdeG, Nicolás González Casares. - PSDEG

El eurodiputado del PSdeG insiste en la "oportunidad" que representa Ferrol para Europa en materia de inversiones en defensa naval

BRUSELAS, 11 Nov. (De la enviada especial de Europa Press Amor Martínez) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se ha reunido este martes con el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, para trasladar la necesidad de que Galicia tenga un papel protagonista en el nuevo marco presupuestario en materia de seguridad y defensa de la Unión Europea, en el que se refuerce la cohesión territorial y se reconozca la aportación del Eje Atlántico.

Tal y como ha detallado el líder de los socialistas gallegos en declaraciones a los medios en el Parlamento Europeo, "hablar de seguridad es hablar también de seguridad marítima y energética, y ahí Galicia tiene que jugar un papel fundamental".

Por ello, ha instado al mandatario europeo a "apuntar hacia Galicia" en este sentido, con el objetivo de que la Comunidad "juegue un papel absolutamente protagonista".

En este contexto, ha aprovechado su encuentro con el comisario de Defensa para ensalzar el potencial del Eje Atlántico y para poner el foco en la protección naval y en Navantia, una "industria dual, no solamente militar, sino civil, fundamentalmente civil, y de investigación, donde Galicia tiene que jugar un papel absolutamente decisivo".

"Hablar de Ferrol es hablar de producción naval, significa reorientar un poco el mapa de seguridad también pensando en el arco atlántico y noratlántico, porque las amenazas vienen también por mar", ha aseverado.

Una postura que ha compartido el eurodiputado del PSdeG, Nicolás González Casares, quien ha insistido en "la necesidad de poner la industria naval y la industria que tiene Galicia de Defensa en el mapa" ya que, tal y como ha lamentado, "la política de defensa y seguridad está muy enfocada en el frente este".

"No podemos olvidar que los drones también salen de submarinos, de barcos, que no tenemos unas verdaderas capacidades defensivas también en el mar, salvo, por ejemplo, la Marina Española", ha reflexionado ante los medios.

Además, ha insistido en que "en Ferrol hay una oportunidad no solo para España, sino para toda Europa para investir en defensa y en defensa naval".

Tal y como ha detallado a los medios, Besteiro insistió también en que los nuevos fondos europeos de defensa deben repartirse atendiendo a criterios de equilibrio territorial, de modo que Galicia no pierda inversiones y pueda consolidar su papel en sectores estratégicos como la industria dual civil-militar.

Sobre la postura tomada por el comisario durante la reunión, el líder de los socialistas gallegos ha celebrado que este "entiende la posición" socialista y, sobre todo, "entiende que la seguridad europea se centre en todo el territorio, no solalmente en el frente este".