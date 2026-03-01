Blanco Valdés ve "una anomalía democrática" que el emérito no viva en España: "No hay ninguna razón para que esté fuera"

1064115.1.260.149.20260301110034 El Catedrático de Derecho Constitucional Roberto Blanco Valdés, durante la entrevista con Europa Press. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Derecho Constitucional Roberto Blanco Valdés es una de las voces que abogan por el regreso a España del rey emérito, una opción que socialmente, desde su punto de vista, se refuerza tras conocer el contenido de los documentos desclasificados del 23F. Para este experto, la residencia de don Juan Carlos fuera del país es "una anomalía democrática", teniendo en cuenta que "no hay ninguna razón para que esté fuera".

En una entrevista concedida a Europa Press, Blanco Valdés cree que hay "incluso una cierta justicia histórica en que el rey regrese". "Cometió muchos errores, errores económicos, errores en la administración de su patrimonio, errores en su vida familiar, muchos errores, pero el rey desempeñó una labor importante durante muchos años que debería ser reconocida por el país", ha señalado. Una labor en la que sitúa una "actuación fundamental para evitar que el golpe de Estado del 23F pudiera tener éxito".

Por ello, y teniendo en cuenta que "en estos momentos no tiene ninguna causa pendiente", Roberto Blanco Valdés considera que "que vuelva a España sería lo normal" y lo "lógico".

"Ya no digamos, si tenemos en cuenta que por España se pasean, como Pedro por su casa, sujetos de la catadura moral de Arnaldo Otegui y otros. No parece que si Arnaldo Otegui está integrado en la vida democrática española, no pueda estar integrado en la vida española el rey Juan Carlos", ha apostillado.

Este eventual regreso, para Blanco Valdés, "eliminaría además el grave problema que se podría plantear si el rey fallece fuera de España", teniendo en cuenta "su edad y sus achaques". "Cuando el rey fallezca, deberá ser enterrado en España y, consecuentemente, si está fuera de España tendremos un problema mayor que el que tendríamos si el rey estuviera ya en España", ha explicado el catedrático.

PÉRDIDA DE "APOYO POPULAR"

En todo caso, como salvedad, el experto considera que, de regresar, el emérito "debería ser consciente" de "la pérdida de apoyo popular" que ha sufrido su figura como consecuencia de sus acciones, frente al "inmenso prestigio e inmenso apoyo popular" del que gozó en el pasado y que "hoy tiene el Rey Felipe VI".

Blanco Valdés cree que don Juan Carlos debería "actuar en consonancia" con este hecho e "integrarse de una manera discreta" en la vida española, evitando que "el propio padre del rey y rey emérito causase problemas a la corona".

PAPEL DE LAS INSTITUCIONES

Para Blanco Valdés, en la coyuntura actual es necesario que las instituciones "faciliten la vuelta" del rey emérito, aunque la decisión final es personal, y que los partidos políticos "que han sostenido desde 1977 a la corona" --"netamente dos, el Partido Socialista y el Partido Popular"--, manifiesten "su apoyo a que el rey vuelva".

"Yo creo que la mejor contribución que se puede hacer a la normalización de lo que hoy es una anormalidad democrática que no tiene ningún sentido es que las fuerzas políticas, eventualmente alguna institución como el Parlamento y el Gobierno, expresen la convicción de que la vuelta del rey a España sería una señal de normalidad democrática", ha dicho el catedrático a Europa Press.

DOCUMENTOS DEL 23F

Para Roberto Blanco Valdés, la información más "relevante" que incluyen los documentos desclasificados esta semana del intento de golpe de Estado del 23F es que "ahuyentan y eliminan cualquier tipo de duda respecto de la actuación del rey" en este proceso, algo que "se había dicho ya en muchas ocasiones", pero que ahora "se confirma" frente a la tésis de quienes "tenían interés quizá en que fuese al contrario en su pelea contra la Corona".

Con ello, "la desclasificación de los papeles del 23F no ha perjudicado la imagen del rey emérito", y, "en alguna medida", la "confirmación absoluta y sin ningún género de dudas" de que su actuación "fue muy importante para parar el golpe", está llevando "no a represtigiarlo", pero sí "a colocarlo en su papel histórico real" en relación a la consolidación de la democracia en España. Una posición que, para Roberto Blanco Valdés, allana el camino a preparar su regreso al país.