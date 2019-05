El BNG "no se sentará a negociar nada" con el PP para gobernar, como en Catoira, y analizará "caso por caso"

Publicado 31/05/2019 12:15:54 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El BNG "no se sentará a negociar nada" con el PP para gobernar ningún ayuntamiento, incluyendo el de Catoira (Pontevedra) en donde los populares ofrecieron esa posibilidad a los nacionalistas para que no repita el PSOE (fuerza más votada de la izquierda), y analizará "caso por caso" en el conjunto del resto de municipios de Galicia. Eso sí, todo bajo la misma premisa de que no facilitará ningún gobierno de la derecha.

En rueda de prensa, el miembro de la Executiva recordó que la dirección nacionalista se reunió el pasado miércoles para hacer una "primera evaluación" del resultado de las elecciones municipales y europeas del pasado domingo, que ahora se verá "completada" con en las diferentes asambleas locales y comarcales. Este proceso culminará con la celebración del Consello Nacional el próximo 8 de junio, en el que se acordarán líneas de trabajo.

En este primer análisis, el BNG destaca que son "claramente reseñables" los resultados de las elecciones municipales, en las que se "confirma que es una fuerza claramente al alza, que es una organización política con una fuerte implementación territorial y penetración social y que este resultado consolida al BNG como tercera fuerza", a "mucha diferencia" de la siguiente.

De hecho, ha destacado que se han conseguido 194.462 votos y "un número muy importante de concejales", con 458 concejales. Así, podrá ostentar, dijo, 24 alcaldías con mayoría absoluta y relativas y están en el aire otras alcaldías en las que el BNG es la más votada en el bloque alternativo al PP.