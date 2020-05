El BNG pide aplicar "criterios objetivos" para decidir si Galicia deja de estar en estado de alarma

Pontón pide un plan de inspección para las residencias de mayores ahora con las visitas y ratifica que pedirá una investigación parlamentaria

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha manifestado que si Galicia deja de estar en estado de alarma en próximos días sea "en base a criterios objetivos que hagan que, desde el punto de vista sanitario, sea una realidad". El Gobierno central ha dicho que esta situación se podrá dar en algunas comunidades autónomas al finalizar la fase 2 de la desescalada y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que presentará a Galicia como candidata a salir de esta situación excepcional.

"Todos nos alegraríamos de poder no estar bajo el estado de alarma, porque eso significaría que la situación estaría controlada, pero pensamos que tenemos que ver cómo evoluciona la situación", ha manifestado en rueda de prensa la dirigente nacionalista, en relación a si es conveniente que continúe el estado de alarma vigente para mantener medidas que eviten la propagación del virus.

Así, ha pedido que se adopten las decisiones por "criterios objetivos" y si se dan las condiciones. De lo contrario, "sería una temeridad", ha apuntado Pontón en rueda de prensa, quien ha acusado al presidente de la Xunta de "hacer seguidismo" de su líder en Madrid, Pablo Casado.

Por otro lado, ha dudado de que el hecho de no tener movilidad en las cuatro provincias gallegas suponga "una situación diferente" para la evolución de la pandemia. Es decir, ha lamentado que haya una mayoría de gallegos que "no puedan visitar a sus familias, una situación que no tiene ningún tipo de lógica" y una petición que el BNG, que negoció esta cuestión con el Gobierno central sin que fructificase, seguirá "defendiendo".

Dicho esto, ha rechazado que el Bloque haya sido "ninguneado" en contraposición a Bildu. "Aquí está ninguneado Feijóo, que no tiene capacidad de negociar nada", ha advertido, en alusión a que el presidente de la Xunta pidió la movilidad entre provincias al Gobierno central pero sin éxito.

Así, la dirigente nacionalista ha concluido que el presidente del Ejecutivo autonómico "se puso la careta de candidato en vez de estar actuando en defensa del interés general".

RESIDENCIAS DE MAYORES

En rueda de prensa, la portavoz nacional del BNG ha celebrado que a partir de esta fase dos ya se puedan autorizar visitas a residencias de mayores, para lo cual ha pedido que se "extremen" las precauciones y se "activen todos los mecanismos" que estén disponibles con el fin de que las visitas se hagan con "máximas cautelas y garantías".

Por ello, ha pedido un "plan de inspección" para que se verifique si se "cumplen todas las medidas de prevención y precaución" y "todas las garantías sanitarias" sin poner en riesgo a las personas que viven en la residencia.

Así, ha reclamado que se compruebe la temperatura, que se garanticen medidas de higiene de manos y que las visitas se realicen con cita previa. También ha apostado por que las visitas se realicen preferentemente en un espacio exterior y, si se hace en uno interior, que se "limite" ese lugar para que puedan garantizarse las condiciones de higiene.

"Es una cuestión que nos preocupa", ha dicho Pontón, quien ha sostenido que no se puede dejar de "poner el foco" en las residencias, donde hubo "una nefasta gestión". "El Gobierno de Feijóo tiene que asumir que se cometieron errores graves y debe asumir también su parte de responsabilidad", ha considerado la dirigente nacionalista, sobre la falta de "prevención" en un ámbito que ha supuesto que la "mitad" de los fallecidos por covid-19 están vinculados con un centro de mayores.

La dirigente nacionalista ha vuelto a reprochar al mandatario autonómico que "no construyó ni una sola plaza" de residencias públicas para mayores y ha incidido en que "dramáticamente" esta crisis ha puesto de manifiesto "hasta qué punto falla un modelo en el que se privatiza de facto" la atención a las personas mayores y "se está buscando el lucro".

Ana Pontón también ha ratificado que con la constitución del nuevo Parlamento de Galicia, los nacionalistas pedirán abrir una comisión sobre la gestión del covid-19 y los "efectos de la privatización". También ha manifestado que uno de los "compromisos" del BNG para la próxima legislatura es un modelo "público" de atención a las personas mayores.

REPARTO DE FONDOS 16.000 MILLONES

En su intervención en rueda de prensa, la dirigente nacionalista también ha avanzado que el Bloque pedirá "un trato justo" en el reparto de los 16.000 millones de euros a las comunidades, en el que se incluyan criterios poblacionales, como la demografía y la dispersión.

Así, ha dicho que tal y como está planteado, "significaría un agravio para nuestro país" y, por lo tanto, se llevaría Madrid y Cataluña la mayor parte de fondos. El BNG, ha dicho, pedirá un "reparto claro, justo y equitativo" en el Congreso.

En este sentido, ha apuntado que "no se pueden aceptar criterios que claramente quieren beneficiar a dos comunidades en detrimento" de Galicia, por lo que es preciso que se tenga en cuenta el número de dependientes y personas de avanzada edad. "Vamos a ser muy exigentes", ha avanzado.

"NO A LA POSTVERDAD"

Ana Pontón ha sido preguntada también en rueda de prensa por las palabras de Feijóo en las que atribuye los datos de Galicia a la situación de la sanidad gallega. "Todos los gallegos saben perfectamente lo que hizo Feijóo y el PP con la sanidad pública, situarla en una situación peor para una pandemia", ha advertido Pontón, quien ha rechazado "la postverdad".

Así, ha manifestado que "los propios epidemiólogos" de la Xunta dicen que fue "fundamental" para la contención del virus las medidas que se establecieron del estado de alarma, puesto que a Galicia "llegó más tarde". "Me parece lamentable que Feijóo haga campaña con un tema tan delicado, hubo miles de personas afectadas y está dejando una huella desde el punto de vista económico y social", ha recriminado Pontón.

La dirigente nacionalista ha recordado, asimismo, que durante los gobiernos de Feijóo se han perdido "más de 700 camas" y se "debilitó la atención primaria", para la que piden un fondo de 200 millones de euros para reforzarla. "Que no juegue con este tipo de cuestiones y no le mienta a los gallegos", ha remachado.