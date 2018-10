El BNG registra en Fiscalía la petición de investigar si hubo malversación en la venta de Novagalicia

Actualizado 26/12/2013 17:04:00 CET

El BNG ha registrado este lunes un escrito dirigido a la Fiscalía Anticorrupción en el que le pide abrir una investigación sobre si hubo una "malversación de fondos públicos" en la venta "anticipada" de Novagalicia Banco y le solicita que "interrumpa" el proceso hasta que quede esclarecido.

El portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, ha dicho a su salida del juzgado que "hay muchos motivos para pensar que es un proceso que va contra los intereses de la ciudadanía y los contribuyentes".

El nacionalista considera que hay "razones suficientes" para pensar que "se están malversando recursos públicos, con una gestión negligente por parte de los responsables del ministerio, del FROB y del Banco de España", que "entregan" los 9.000 millones de euros de ayudas públicas en un proceso "poco transparente" y pese a que el plazo dado por Bruselas no expiraba hasta 2017.

Ese periodo, ha sostenido, "podía permitir la plena recuperación de la entidad y que continuase como independiente". Además, el BNG interpreta que el proceso de venta es "discriminatorio con respecto a otras entidades" y ha ejemplificado con el caso de Bankia, "en donde llevan enterrados 25.000 millones de euros", pero Gobierno central y el ministro de Economía, Luis de Guindos, "deciden mantenerla como entidad independiente y, de hecho, vuelve a cotizar en bolsa".

"En cambio, Novagalicia Banco deciden liquidarla, entregarla de forma anticipada y creemos que con serias sospechas de que están malversando fondos públicos", ha protestado y ha especificado que su escrito se dirige contra "los vendedores de la entidad", es decir, contra el ministro , contra el FROB y contra el Banco de España.

LOS COMPRADORES

"No va contra los compradores, que no son los responsables de tomar la decisión de acelerar la venta", ha puntualizado. Sobre el nuevo propietario del banco, el grupo venezolano Banesco, Vence ha dicho que no tiene "ninguna reserva" y que, en caso de culminarse la venta, está interesado en conocer sus planes para la entidad.

Hasta el momento, ha indicado el portavoz nacional, no ha tenido contacto con los nuevos propietarios, pero "aún no está el proceso de venta finalizado". "Nosotros estamos confiados en que aún ese proceso debe ser auditado antes de que se finalice y se materialice", ha agregado.

Sobre el papel de la Xunta, Vence ha insistido en que ha sido "negligente" y en que "no supo defender los intereses de Galicia". "Después de poner 9.000 millones de recursos públicos, los gallegos teníamos derecho a tener el control directo de la principal entidad del país", ha reivindicado y ha considerado que el Gobierno gallego "tenía que haber empeñado todo su capital político y ponerse al frente de la defensa de los intereses de país".