La borrasca Leonardo deja más de 50 litros acumulados en localidades gallegas y vientos de mas de 100 km/h

Un coche circula lloviendo, a 26 de enero de 2026, en Cuntis, Pontevedra, Galicia (España). El nuevo temporal activa la alerta roja por precipitaciones en buena parte de la provincia y lleva a suspender las clases en el interior. Adif ha suspendido la cir - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Leonardo deja este jueves más de 50 litros de agua acumulada por la lluvia en varias localidades gallegas, así como vientos que han superado los 100 kilómetros por hora.

En la mañana de este jueves en el municipio pontevedrés de Forcarei ya se han superado los 55 litros de agua cumulada; mientras que en Entrimo (Ourense) se alcanzaban los 52.4 L/m2.

En cuanto a los vientos, en la estación de A Gándara, en Vimianzo, se han registrado ráfagas de 107 kilómetros por hora durante la madrugada, unos valores similares a los 100,8 kilómetros por hora de Burela (Lugo).

Todo ello en una jornada para la que la Xunta activó la alerta naranja por lluvias en el interior de la provincia de Pontevedra y también por temporal costero en el litoral de A Coruña y de Pontevedra, un aviso que se extenderá en el mediodía a la Mariña lucense.