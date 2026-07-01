Buscan a un hombre de 69 años desaparecido en Mesía (A Coruña)

Hombre desaparecido en Mesía (A Coruña). - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil coordina un amplio operativo para tratar de localizar a un hombre de 69 años desaparecido desde la tarde de este martes en la localidad coruñesa de Mesía.

El hombre, que padece pérdidas de memoria, abandonó su domicilio en la parroquia de Castro sobre las 20,00 horas de este martes. Fueron sus familiares los que llamaron al 112 para pedir ayuda cerca de las 23,00 horas, cuando llevaban casi tres horas buscándolo sin éxito.

En el momento de su desaparición, el hombre vestía una camisa de manga larga de cuadros en tonos azul y gris y un pantalón de chándal azul oscuro.

Además, lleva consigo una máquina para el tratamiento del Parkinson, que porta colgada a un lado del cuerpo a modo de pequeña mochila, similar a un teléfono móvil, así como un bastón. No lleva documentación, dinero ni tarjetas.

La Guardia Civil, que dirige y coordina el dispositivo de búsqueda, movilizó durante la noche de ayer dos patrullas. En la jornada de hoy participan tres patrullas durante el turno de mañana y otras tres durante la tarde.

Además, desde las 11,30 horas se encuentran trabajando en la zona los drones de AXEGA y alrededor de 40 vecinos colaboran de forma voluntaria en las labores de búsqueda. También participan efectivos del GES de Curtis y personal de Protección Civil de Mesía.

Está previsto que, en torno a las 16,00 horas, se incorpore al operativo el Servicio Cinológico de la Guardia Civil especializado en la búsqueda de personas vivas desaparecidas.