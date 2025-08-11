La cantante Aitana y Lamine Yamal son los jefes soñados por los niños y niñas gallegos, según una encuesta de Adecco

Más de la mitad de los jóvenes españoles reconoce haber usado ya la IA Generativa - ADECCO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Adecco ha elaborado una encuesta, que ha difundido a los medios, que refleja, entre otras conclusiones, que la cantante Aitana y el futbolista Lamine Yamal son los jefes soñados por los niños y niñas gallegos.

En esta edición especial, la inteligencia artificial generativa y los robots son también protagonistas de la 'XIX Encuesta Adecco Qué quieres ser de mayor', con la que el Grupo Adecco quiere dar voz un año más a los más jóvenes --más de 1.900 niños y niñas encuestados en toda España de entre 4 y 16 años entre el 1 de mayo y el 1 de julio de 2025, 157 de ellos gallegos-- para conocer su opinión sobre la situación del mercado de trabajo y sobre nuestra actualidad.

La encuesta refleja que las niñas prefieren profesiones vinculadas a la educación y la medicina, elegidas por 5 de cada 10 consultadas, seguidas por profesiones del mundo animal, con el 14,3% de las respuestas, y con el deporte (10,7%).

En cambio, la mayoría de los jóvenes (26,9%) apostaría por tener una profesión vinculada a las fuerzas del orden, seguido por aquellos que quieren ser unos profesionales de las llamadas profesiones STEM (19,2%). Además, el 15,4% querría tener una profesión vinculada al deporte.

En cuanto a las profesiones concretas, las chicas siguen queriendo ser profesoras, así lo manifiesta el 25% de las encuestadas. Tras ella, las profesiones preferidas por las niñas son las de médica (18,8%), futbolista con el 15,6% de los votos, veterinaria con el 12,5% y cantante, que con su 9,4% cierra el top 5 este año. Completan las primeras posiciones profesiones como cocinera, dentista y piloto.

Por su parte, los jóvenes gallegos quieren ser policías, según ha manifestado el 22,6%. Le sigue la profesión de futbolista, con el 16,1%, youtuber (12,9%); abogado (9,7%); y actor, con el 6,5% de los votos. Biólogo marino, biólogo, dentista, farmacéutico o guardia civil completan el top 10.

Además de estas profesiones, hay otras más anecdóticas que gustan a los adolescentes y niños/as como ser dentista de animales, millonario o vividor del cuento.

AITANA Y LAMINE YAMAL, JEFES SOÑADOS

Si tuviesen que elegir ya quién sería ese jefe o jefa ideal con el que trabajar en el futuro, de nuevo hay notables diferencias entre niños y niñas. Por ejemplo, ellos se decantan invariablemente por líderes que provengan del ámbito deportivo (25%), seguidos de sus familiares (20,8%) o eligen un líder procedente del mundo de la TV (16,7%).

Ellas, en cambio, prefieren como superior a alguien que provenga del mundo de la música por quien sientan admiración (40%), a alguien de su familia (23,3%) o a líderes que provengan del ámbito televisivo (16,7%).

Ellas prefieren como jefa a la cantante Aitana, elegida así por el 27,3% de las chicas consultadas en Galicia. En segundo lugar, quieren trabajar para la cómica Lalachus (21,2%) y tras ella prefieren trabajar a las órdenes de la atleta gallega Ana Peleteiro (15,2%), a las de la astronauta Sara García (con el 12,1% de los votos), y a las de su madre (9,1%). Otros jefes deseados son Taylor Swift (6,1%) o Grison (3%).

Para ellos, el líder ideal bajo cuyas órdenes trabajarían en el futuro es el futbolista Lamine Yamal (30,8%). Tras él valoran la opción de tener como jefe al tenista Carlos Alcaraz (26,9%), y al también futbolista gallego Iago Aspas (15,4%). A continuación, los niños gallegos preferirían ponerse a las órdenes de un amigo dicho por el 11,5% de ellos, y a las del presentador David Broncano (9,7%) o el cirujano Diego González (7,7%).

Fuera de esta lista de los jefes y jefas más votados aparecen otros líderes queridos como Elsa de Frozen o Pepe de Masterchef.

MUERTE DEL PAPA FRANCISCO

En otro orden de asuntos, para el 18,9% de los participantes en la encuesta (independientemente del sexo) la muerte del papa Francisco es la noticia más importante de los últimos tiempos.

Asimismo, para el 15,1% de los más jóvenes el apagón generalizado que vivió nuestro país hace unos meses ha sido la noticia del año, así como la Dana que afectó a Valencia y Albacete (11,3%). La crispación política (9,5), que Melody no ha ganado Eurovisión (6,4%) o los aranceles de Donald Trump (3,5%) han tenido también cabida.

La guerra en Gaza, la retirada del futbolista del Real Madrid Luka Modric, ganar una medalla o ir al teatro también han sido algunos de los momentos recordados por los pequeños.

EMPLEO

También se les ha preguntado a los jóvenes gallegos por la posibilidad de emprender en el futuro y un 81% de los niños sí querría montar su propio negocio en unos años frente al 42,3% de las niñas. Por tipo de empresas, ellas quieren abrir negocios sobre mascotas (35%), empresas de moda y belleza, así elegido por el 25%, relacionadas con el ámbito sanitario (15%), y empresas vinculadas con el mundo de la educación (10%).

No han faltado propuestas de negocios más originales como buscar tesoros, empresas de detectives, sobre peonzas o empresas para mejorar el ecosistema.

En esta edición la tecnología y los robots vuelven a tener un peso muy marcado en la encuesta. Preguntados sobre la posibilidad de trabajar con ellos en el futuro, el 66,7% de los niños estaría encantado de tener como compañeros de trabajo a alguno mientras que tan solo un 34,6% de las niñas elegiría esta opción.

Como argumentos a favor y en contra han planteado: "no, porque no pueden sustituir a las personas", "sí, y así no les pago la Seguridad Social", o "sí, para que echen horas ellos que no tienen familia y no los humanos".

En el mismo sentido, se ha preguntado a los chicos y chicas si conocen y han usado ya inteligencias artificiales generativas como Chatgpt, y son casi 4 de cada 10 los que reconocen haber usado ya estas herramientas. Entre los que ya han probado la IA generativa, el 66,7% lo ha hecho para temas relacionados con sus estudios, el 26,7% la emplea para consultarle dudas personales, y el 6,7% la usa para jugar.

Y si los más jóvenes se viesen el día de mañana en la disyuntiva de elegir entre mayor salario o mayor tiempo libre, ellas valoran disponer de más tiempo en el futuro, aunque eso conlleve un menor salario (65,4%) mientras que ellos prefieren ganar más, aunque les suponga menos tiempo para ellos (57,9%). También hay una pequeña parte que cree que lo ideal sería un equilibrio entre ambas opciones, y el resto aún no sabe qué preferiría porque dependería del trabajo o de si tiene familia.

En cuanto a la edad de jubilación, las niñas y niños gallego manifiestan que se jubilarán en algún año entre la década de sus 60 y 69 años (27,1%). Y la segunda franja de edad más deseada para retirarse es la década de los 50 a los 59 años (18,8%). Por lo que casi la mitad de los jóvenes en Galicia cree que podrá jubilarse entre los 50 y los 69 años. Además, un 12,5% considera que se jubilará entre los 70 y los 79 años.