Cientos de personas acuden al desfile por el Día de las Fuerzas Armadas: Cae la bandera y cancelada la parte aérea

Los Reyes Felipe VI y Letizia y la Princesa Leonor presiden desde la tribuna de honor el acto central conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas, a 30 de mayo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

VIGO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas, algunas de ellas portando banderines de España, han asistido al desfile con motivo del Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS), en el que se han producido varios imprevistos y que este año ha contando, por primera vez, con la asistencia de la princesa Leonor.

El acto ha comenzado minutos después de las 12.00 horas con la llegada del rey Felipe VI, ataviado con el uniforme del Ejército de Tierra; la reina Letizia; y la princesa Leonor, que ha vestido el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio.

Con todo, la multitud de personas que no ha querido perderse este desfile, que por primera vez se celebra en la ciudad olívica, ha comenzado a llegar a la avenida de Samil antes de las 09.00 horas.

Los ciudadanos, distribuidos a lo largo de todo el recorrido --de 1.165 metros-- ha portado banderas de España y han aplaudido a las diferentes personalidades que han llegado al punto del recorrido, entre ellas, la deportista Susana Gónzalez Gacio.

A la llegada, los Reyes y la princesa Leonor, que esta semana ha realizado su formación en paracaidismo en la base de Alcantarilla, han sido recibido con honores a cargo de un batallón de la Guardia Real.

Debido a la meteorología de esta jornada, con cielos cubiertos, y a la seguridad, ha tenido que suspenderse el desfile aéreo, en el que estaba previsto que participasen, entre otros, tres Canadair, aunque, por motivo de incendios forestales en otros lugares de España, solo había uno disponible.

Uno de los percances de la jornada se ha vivido durante el izado de la bandera de España, que se ha precipitado. Además, el salto paracaidista que corría a cargo del subteniente Alberto Vidal, oriundo de Pontevedra, y del sargento primero Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, ha tenido que ser cancelado por la meteorología.

A continuación, Felipe VI y la princesa Leonor, han rendido homenaje a los caídos y han depositado una corona de laurel por los que perdieron su vida en acto de servicio. Todo ello, bajo la presencia de más de 700 invitados, entre los que se encuentran familiares de militares que han perdido su vida en acto de servicio.

Seguidamente, ha comenzado el desfile terrestre en el que han participado 3.746 miembros de la Guardia Real; del Ejército de Tierra, del Aire y del Espacio; de la Unidad Militar de Emergencias; de la Guardia Civil; y de la Armada.

Con todo, la que ha captado todas las miradas durante el desfile ha sido la cabra Baraka, la mascota del Tercio 'Gran Capital' 1º de la Legión, así como los caballos del Grupo de Escoltas de la Guardia Real.

Tras finalizar el pase de revista, que ha durado más de 70 minutos, la comitiva real y autoridades se han dirigido en caravana al Ayuntamiento de Vigo. Allí, se ha tenido lugar un acto de firma en el Libro de Honor del consistorio.

MANIFESTACIÓN EN VIGO

Al mismo tiempo del desfile, en el centro de la ciudad olívica ha tenido lugar una manifestación convocada por la Plataforma Galiza pola Paz, donde cientos de personas han mostrado su rechazo al desfile.

Allí, el diputado del BNG en el Congreso de los Diputados, Néstor Rego, ha cargado contra el "inmenso" gasto realizado por el Gobierno central en el desfile de las Fuerzas Armadas y en la movilización de material bélico "en un momento de crisis social y económica".

Rego se ha referido al desfile como "una exaltación del militarismo absolutamente costosa e innecesaria" y ha considerado un "despropósito" destinar recursos públicos a estos fines en lugar de hacerlo a "necesidades urgentes", como lo son, a su modo de ver, la vivienda, la sanidad, la dependencia y los servicios públicos.

UNA SEMANA CON VARIOS ACTOS

Durante esta semana, la ciudad olívica se ha convertido en el escenario de demostración de los diferentes Ejércitos. Con exhibiciones estáticas, ejercicios dinámicos y un concierto de las bandas militares.

Por primera vez en la historia, Vigo ha sido la anfitriona del DIFAS que ha despertado la curiosidad de cientos de ciudadanos que durante estos días han visitado las diferentes actividades llevadas a cabo.

La más numerosa ha sido este viernes en la playa de Samil, donde los Ejércitos de Tierra y del Aire y del Espacio, la Armada, la UME y la Guardia Civil han exhibido músculo con diferentes simulacros.

En los últimos años se ha recuperado la tradición de que la fiesta de los ejércitos, que pretende acercar a los militares a la sociedad, se desarrolle en distintos lugares del territorio nacional. El pasado año, miles de personas se echaron a la calle en Santa Cruz de Tenerife para celebrar junto a ellos este día.

El encuentro anual entre civiles y militares se remonta a 1978, cuando se estableció realizar un acto institucional que sirviera como homenaje a los Ejércitos y la Armada, así como la Unidad Militar de Emergencias (UME), para fomentar el conocimiento de la sociedad y su integración en la misma.

El DIFAS se celebra tradicionalmente el sábado coincidente o más cercano al 30 de mayo, festividad de San Fernando, rey de Castilla en 1217 que participó en diferentes campañas militares y fue proclamado santo por el Papa Clemente en 1671.