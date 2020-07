Comienza "sin ninguna incidencia destacable" la jornada electoral en Galicia, salvo "algún retraso" en mesas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La jornada electoral con motivo de los comicios autonómicos de este domingo 12 de julio ha comenzado en Galicia "sin ninguna incidencia destacable", salvo "algún retraso" en la constitución de alguna mesa.

Así lo ha informado el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, en la primera de las cuatro comparecencias previstas sobre el desarrollo de la jornada electoral en la Comunidad gallega. A las 10,30 horas estaban abiertas "el 100% de las mesas", lo que supone un total de 3.952 distribuidas "en los 2.395 locales electorales en Galicia", ha puntualizado.

"Solamente hubo las incidencias habituales, algún retraso, pero nada destacable", ha resaltado Villanueva, quien ha valorado, asimismo, la "normalidad en las medidas tomadas por la Administración ante el COVID-19" ya que, ha ratificado, "todos los locales cuentan con material de protección", como mascarillas, geles hidroalcohólicos y pantallas.

Preguntado sobre la comarca de A Mariña en la que se registra un brote con 186 casos activos hasta este sábado, el director xeral de Emerxencias e Interior ha confirmado que la jornada electoral ha comenzado con "total normalidad" y "se han constituido perfectamente en A Mariña de Lugo y en el resto de Galicia igual".

Sobre el caso concreto de la provincia de A Coruña, donde sobre las 9,30 horas no constaba el 100% de las mesas abiertas para votar, Villanueva ha aclarado que "realmente en A Coruña lo que pasó era una falta de transmisión de datos".

Según ha indicado la Xunta, se han registrado "incidencias habituales" "por algún retraso de los miembros titulares" de mesas o "algún retraso en la comunicación de que la mesa estaba constituida". "Todos estos casos ya fueron solucionados", ha resaltado la Administración gallega.

"MISMOS TIEMPOS"

"Estamos en los mismos tiempos que en las últimas elecciones del año 2016 y en toda la Comunidad Autónoma total normalidad y el 100% de las mesas constituidas", ha insistido.

En relación a las medidas de protección por la COVID-19 el director xeral ha señalado que en todos los locales electorales hay desde primera hora representantes de la Administración autonómica que se encargan de regular el acceso para evitar aglomeraciones y dar prioridad a personas mayores y colectivos vulnerables. Además, ha recordado la Xunta, se ocuparán de vigilar que se cumplen todas las medidas preventivas en materia de salud pública.

Preguntado sobre el dato del voto por correo, Villanueva ha explicado que éste "no depende" de la Xunta, por lo que no disponen del dato. "Eso depende de otra Administración. Hay un incremento de solicitud de voto, pero no tenemos el dato definitivo", ha concluido.

DATOS

El censo electoral en estas elecciones al Parlamento gallego se eleva a 2.697.315 personas, puesto que a los 2,23 millones de electores censados en Galicia, se suman 463.163 inscritos en el Centro Electoral de Residentes Ausentes (CERA), ha recordado la Xunta.

Los electores cuentan, según los datos difundidos por la Administración autonómica, con algo más de 32 millones de papeletas y 3,3 millones y medio de sobres de votación.

Además, en el marco de las medidas de prevención por la COVID-19, la Xunta ha distribuido en los locales electorales casi 2,4 millones de mascarillas, más de 43.000 botes de gel hidroalcohólico y más de 47.000 pantallas de protección.

A las 12,30 horas de este domingo está prevista la segunda comparecencia de Santiago Villanueva para informar del primer avance de los datos de participación.