Condenada en Vigo por un delito de amenazas a una mujer trans, con la agravante de discriminación por orientación sexual

Ciudad de la Justicia de Vigo - EUROPA PRESS

VIGO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Vigo, plaza 3 de Instrucción, ha condenado a una mujer a pagar una multa de 150 euros por un delito leve de amenazas, aplicándole la circunstancia agravante de discriminación por orientación sexual, tras proferir expresiones vejatorias contra una mujer trans a la que conocía del albergue municipal de la ciudad.

Según se recoge en la sentencia, los hechos ocurrieron el pasado 12 de abril, cuando la acusada envió unos mensajes por WhatsApp a la perjudicada en los que la amenazaba utilizando frases como "te voy avisando", "deja de hablar mal de mí", "es la última vez que te advierto", o "donde te vea te cruzo la cabeza".

Además, también le envió expresiones vejatorias, como "todo lo tienes, puta, mala, zorra, travesti", "tienes tetas y polla", "ojalá te maten, loco" o "te pase un camión por toda la cabeza".

El juez de Instrucción ha señalado que estas manifestaciones se hicieron, además de con intención de amenazar, con ánimo discriminatorio y "con total desprecio por la identidad de género" de la víctima, que es una mujer transexual.

Al respecto, expone en la sentencia que la acusada era conocedora de la identidad de género de la víctima y que su "comportamiento tránsfobo" no solo afecta a la mujer a la que iban dirigidos los mensajes, sino a todo el colectivo trans "y a la sociedad en su conjunto".

Por todo ello, la condena al pago de una multa de 150 euros por un delito leve de amenazas con esa circunstancia agravante. La sentencia no es firme y puede interponerse contra ella recurso de apelación.