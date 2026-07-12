Cuatro heridos, dos menores, en una salida de la vía en Santa Comba

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, dos de ellas menores, han resultado heridas tras una salida de vía de un vehículo en Santa Comba, a la altura de As Caselas. Todos ellos fueron trasladados al centro de salud de la localidad.

Tal y como ha indicado el 112 Galicia, fue uno de los ocupantes quien solicitó ayuda pasadas las 2.30 horas de la madrugada. Indicaba que se habían salido de la vía y que el coche había chocado contra un muro. Además, solicitaba asistencia sanitaria para los cuatro ocupantes, entre los que se encontraban dos menores de edad.

Hasta el punto se desplazó el 061, la Guardia Civil de Trafico y efectivos del Servicio Municipal de Protección Civil. Igualmente fueron informados los bomberos de Santa Comba, aunque no fue preciso excarcelar a ninguna persona, ya que estaban fuera del turismo.

Finalmente, los ocupantes fueron trasladados al PAC de Santa Comba.

HERIDOS EN ACCIDENTE MÚLTIPLE

También, esta noche ha tenido lugar un accidente múltiple en la N-555, en Vigo, con tres coches implicados y tres personas heridas. El suceso tuvo lugar en el kilómetro 6, a la altura de Cabral.

Según ha relatado el 112, alrededor de las 00.30 horas un particular llamaba para informar de un accidente con tres coches implicados. Asimismo, señalaba que los heridos estaban todos accesibles, pero necesitaban asistencia médica.

El 112 puso los hechos en conocimiento del personal del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local. Además, informaron a los Bomberos de la ciudad olívica y a los efectivos de Protección Civil.

Con todo, los profesionales sanitarios confirmaron el traslado de tres personas al centro hospitalario de referencia.