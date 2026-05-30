Una decena de comisiones de fiestas de Galicia acuden al llamamiento de Matamá para impulsar una federación autonómica

El presidente de la comisión de fiestas de Matamá, Cristian González, y el representante jurídico de la entidad, Xabier Alonso, en la reunión informativa para impulsar una federación autonómica, a 30 de mayo de 2026. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La comisión de fiestas de Matamá está liderando la creación de una federación autonómica que aglutine y dé apoyo jurídico a todas las comisiones de fiestas de Galicia de cara a, principalmente, aclarar la normativa que las regula y facilitar la gestión de los permisos. Este es un paso que han dado avalados por la experiencia adquirida en los dos años que han pasado desde que el accidente mortal en el Saltamontes de este barrio de Vigo.

Con este propósito, el presidente de la comisión de Matamá, Cristian González, y su representante jurídico, Xabier Alonso, han reunido esta tarde a una decena de representantes de toda Galicia, que han mostrado su intención de formar parte de ella.

Entre los asistentes, estaban representantes de Guillarei, Panxón o Praia América, por ejemplo. Otros manifestaron su intención de formar parte, aunque no han podido desplazarse este sábado hasta la Nave de Vidán, en Santiago de Compostela. Por ello, González y Alonso tendrán reuniones en las próximas semanas con las comisiones de lugares como Cangas o Muros.

El principal problema que han detectado ambos en este tiempo es que la tramitación de los permisos es diferente en cada ayuntamiento, algo de que lo han dado constancia los asistentes al encuentro. Alonso ha constatado que la comisión de Matamá ha terminado implicada en el proceso judicial, del que González ha sido desimputado, por la forma de proceder del Ayuntamiento.

En este sentido, la intención es buscar que se clarifiquen las normas, ya sea a través de una reformulación de las mismas o que la Xunta dé una instrucción sobre su interpretación. En este sentido, pretenden que la federación pueda dar apoyo jurídico e incluso dar asesoramiento o contar con una herramienta digital.

Alonso incluso ha planteado la posibilidad de crear una plataforma en la que se puede registrar toda la documentación que manejan estas comisiones para aliviar su carga administrativa. Otro de los asuntos que han puesto sobre la mesa es el relativo a los seguros, en los que no descartan intentar negociar un contrato al que se puedan acoger las entidades socias si lo desean.

CADA VEZ MÁS CERCA DE SU CONSTITUCIÓN

De esta forma, les han dado la oportunidad a los asistentes de formar parte de esta futura federación desde su creación. Para ello, Alonso ha traído hasta el establecimiento compostelano un documento a firmar en caso de que quieran formar parte de la futura organización, algo en lo que se han interesado todos los asistentes.

Una vez hayan reunido a personas suficientes, el siguiente paso será constituirse formalmente, para lo que Alonso se ha ofrecido a preparar toda la documentación. De hecho, ya han redactado unos estatutos, que después tendría que aprobar la federación.

El abogado ha marcado como la prioridad, una vez esté constituida, buscar la colaboración de las administraciones y reunirse tanto con la Xunta de Galicia como con el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela.