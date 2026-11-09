Denunciados 31 conductores en un dispositivo de vigilancia de concentración de vehículos en Castro de Beiro (Ourense)

OURENSE, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ourense llevó a cabo el pasado 24 de octubre un dispositivo de vigilancia y control de las concentraciones de vehículos conocidas como 'quedadas' en Castro de Beiro, que culminó con 31 conductores denunciados.

Tal y como ha trasladado la Guardia Civil en nota de prensa, los conductores fueron propuestos a sanción por diferentes infracciones relacionadas con la seguridad vial y las condiciones técnicas de los vehículos.

De hecho, la mayor parte de las denuncias formuladas corresponden a infracciones por conducción temeraria, que llevan aparejada una sanción de 500 euros y la detracción de seis puntos del permiso de conducción.

Asimismo, se detectaron otras infracciones relacionadas con reformas de importancia no autorizadas en los vehículos y la ausencia de la preceptiva Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

En este contexto, la Guardia Civil ha recordado que este tipo de concentraciones, cuando van acompañadas de maniobras peligrosas, aceleraciones bruscas o las conocidas como 'pasadas', pueden generar situaciones de "grave riesgo", no solo para los propios participantes, sino también para el resto de usuarios de la vía.

Además, ha advertido de que determinadas conductas detectadas en este tipo de concentraciones pueden superar el ámbito de la infracción administrativa y constituir un delito contra la seguridad vial. En estos casos, pueden imponerse penas de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un período de tiempo.

En el operativo participaron agentes de la Unidad de Investigación de Siniestros Viales (UNIS) y del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), pertenecientes al Subsector de Tráfico de Ourense.

Dicha actuación se enmarca en los servicios de vigilancia y prevención que la Guardia Civil viene desarrollando de manera periódica en distintos puntos de la provincia para detectar y evitar comportamientos que puedan comprometer la seguridad de los usuarios de las vías públicas.