Desarticulan una organización criminal en Burela (Lugo) con siete detenidos por tráfico de drogas

Material incautado por la Guardia Civil de Lugo - GUARDIA CIVIL DE LUGO

LUGO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación zoco A7, ha desarticulado una organización criminal asentada en Burela (Lugo), dedicada supuestamente a la distribución de cocaína y hachís en distintos puntos de Lugo y Asturias, con siete detenidos.

Tal y como ha trasladado la Guardia Civil en una nota de prensa, la investigación se inició a principio de año y permitió identificar y determinar las funciones de los integrantes de esta organización, así como establecer sus vías de abastecimiento y distribución de sustancias estupefacientes.

Durante la operación, los agentes lograron interceptar y frustrar una nueva partida de cocaína, que supuestamente tenía como destino las localidades lucenses de Burela y Foz, coincidiendo con el periodo estival.

Finalmente, el operativo culmino con la detención de siete personas, vecinas de la provincia de Lugo y Asturias, con edades comprendidas entre los 27 y 45 años de edad, y la práctica de tres entradas y registros en distintos inmuebles vinculados con la organización.

Además, se intervinieron cuatro kilogramos de cocaína, 6000 euros en efectivo, cuatro vehículos a motor y un arma de fuego. La cuantía económica de los efectos intervenidos está pendiente de valoración final.

Con todo, la operación fue dirigida por equipo territorial de la policía judicial de Burela y las diligencias, junto con las personas detenidas y los efectos intervenidos, han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia, plaza no 2 de Mondoñedo, decretando el ingreso en prisión para seis de los detenidos.