Desmantelan un punto de venta de drogas en Muros (A Coruña)

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto de Muros, en colaboración con la Guardia Civil del Puesto Principal de Boiro, ha desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes y ha detenido a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública en Muros.

Según informan en un comunicado, los hechos sucedieron a raíz de tener conocimiento el puesto de la posible existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes en su localidad, "con el consiguiente malestar de los vecinos de la zona".

Así, tras el análisis de la información recibida, los guardias civiles actuantes lograron la ubicación del inmueble en el que presunta mente se realizaban este tipo de actividades ilícitas, así como indicios del desarrollo de las mismas. Por ello, solicitaron un mandamiento de entrada y registro a la Autoridad Judicial.

En el transcurso del mismo se localizaron diversas sustancias estupefacientes, las cuales estaba manipulando para la preparación de dosis individuales, útiles para el pesado, preparación y envasado de las mismas, 320 euros en moneda fraccionada y diversos objetos posiblemente relacionados con delitos contra la propiedad y utilizados como medio de pago de las sustancias.

La Guardia Civil procedió a la detención del varón como presunto autor de un delito contra la salud pública, el desmantelamiento del punto de venta y la incautación de los efectos encontrados. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.