Detenida una mujer en Culleredo como presunta autora de un delito de hurto de joyas, por valor de 10.000 euros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Culleredo (A Coruña) ha detenido a una mujer como presunta autora de un delito de hurto de joyas, valorando los efectos sustraídos en 10.000 euros.

Tal y como ha trasladado la Guardia Civil de A Coruña en una nota de prensa, los hechos ocurrieron a raíz de una denuncia interpuesta en dicha localidad, en la que comunicaban el hurto de joyas en su domicilio.

En este contexto, la Guardia Civil inició una investigación para constatar la veracidad de los hechos e identificar al responsable o responsables en su caso.

Finalmente, lograron identificar a la presunta autora, resultando ser una conocida de las fuerzas de seguridad por delitos de la misma índole. Según explican, la mujer aprovechaba que realizaba labores de limpieza en ese domicilio para sustraer las joyas.

Con todo, la Guardia Civil procedió a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de hurto.