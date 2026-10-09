Detenida una persona en Lugo tras localizar una bolsa con un kilo de cocaína en la puerta de un vehículo - POLICÍA NACIONAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Lugo a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública tras localizar una bolsa con 1.000 gramos de cocaína en el interior de la puerta trasera derecha de un turismo, según ha informado el Cuerpo en un comunicado.

En concreto, la actuación se desarrolló en un dispositivo estático de control establecido en uno de los accesos a la ciudad con motivo de la afluencia de visitantes durante las fiestas patronales, y contó con la participación de agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y de efectivos de la Unidad Especial de Guías Caninos.

En este contexto, y tras registrar varios vehículos, los agentes dieron el alto a un turismo y, durante la inspección exterior e interior de este, uno de los perros señaló la posible presencia de sustancias estupefacientes en la puerta trasera derecha.

Por ello, los policías realizaron un registro más minucioso y observaron signos de manipulación en los elementos de sujeción del panel interior de la puerta. Una vez retirado el panel, localizaron una bolsa que contenía 1000 gramos de cocaína, oculta en el hueco de la chapa.