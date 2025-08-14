Detenida una persona en Ourense por un robo con fuerza en un establecimiento

OURENSE, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo a una persona como presunta autora de un delito de robo con fuerza en un establecimiento de una calle del casco viejo de la ciudad de Ourense.

Según ha informado el Cuerpo Policial, los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 4 de agosto cuando la persona trató de forzar la entrada del establecimiento y produjo diversos daños.

Tras las investigaciones realizadas por agentes de la unidad de delincuencia especializada y violenta (UDEV) de la Comisaria Provincial de Ourense, determinaron la autoría de estos hechos y procedieron a su localización y detención.