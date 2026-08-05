Detenida una vecina de Coles (Ourense) como presunta autora de robos de joyas y dinero en viviendas en las que trabajaba - GUARDIA CIVIL

OURENSE, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Ourense ha detenido a una vecina del lugar de Cales en el municipio ourensano de Coles como presunta autora de varios robos tras sustraer joyas y dinero en efectivo en el interior de las viviendas en las que trabajaba realizando labores domésticas.

Según ha informado la Comandancia en un comunicado, la mujer --de 53 años de edad-- trabajaba llevando a cabo lavores domésticas en viviendas de la zona habitadas por personas de avanzada edad, aprovechando dicha actividad para sutraer joyas y dinero en efectivo, llegando incluso a robar en el interior de una vivienda mientras su moradora se encontraba en misa.

Después de realizar un registro domiciliario, los agentes intervinieron joyas, relojes y dinero en efectivo, ascendiendo el valor de los efectos robados a 10.160 euros en efectivo y 20.200 euros en joyas.

Así, además de detener a la mujer, la Guardia Civil investiga también a un hombre de 26 años de edad que residía en el domicilio. La detenida se enfrenta a un posible delito de robo con fuerza en interior de vivienda y a cuatro delitos de hurto.

ROBO EN XINZO

Asimismo, otra vecina del municipio ourensano de Xinzo de Limia ha tomado declaración como investigada por un delito de robo con fuerza tras forzar su entrada a la vivienda de su expareja.

La investigada --de 48 años de edad-- presuntamente forzó una ventana y accedió al domicilio de su expareja en Sandiás, apoderándose de una videoconsola, una televisión, ropa, documentos y 750 euros en efectivo.