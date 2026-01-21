Detenidas cuatro personas en Lugo por diferentes delitos de robo con violencia y lesiones graves

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LUGO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo en Lugo a cuatro personas --tres hombres y una mujer-- por diferentes delitos de robos con violencia y lesiones graves.

Según ha informado el Cuerpo policial en un comunicado, uno de los hechos ocurrió a finales del mes de diciembre y se detuvo a una persona por robo con violencia.

La víctima denunció que le sustrajeron 1.300 euros en un conocido local de ocio nocturno de la ciudad. Los agentes, tras realizar investigaciones e identificar al autor, que estaba huido hasta la fecha, procedieron a su detención.

Por otro lado, también detuvieron a una mujer que había robado un teléfono móvil en el interior de un local de hostelería tras forcejear con la propietaria del establecimiento. Tras una primera intervención de los indicativos de Seguridad Ciudadana procedieron a la detención e imputación de los hechos a la autora.

Asimismo, identificaron y detuvieron al autor de un robo con violencia acometido en el centro de la ciudad tras perpetrar un tirón a una mujer de avanzada edad.

Entre otras cuestiones, los agentes detuvieron a un varón por unas lesiones graves a su compañero de piso, que denunció los hechos, por desavenencias económicas entre ambos.