Detenidas dos personas en Arteixo (A Coruña) por una veintena de robos y hurtos en comercios

1133075.1.260.149.20261112100648 Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

A CORUÑA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Arteixo, en colaboración con la Policía Local, han detenido a un hombre y a una mujer como presuntos autores de más de una veintena de hechos delictivos contra el patrimonio en comercios y locales de hostelería de este municipio coruñés. El juez ha decretado para ambos el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

En concreto, según el instituto armado, la actuación coordinada de ambos cuerpos ha permitido esclarecer un delito continuado de hurto, un delito de robo con violencia, un delito de lesiones y otras 12 sustracciones perpetradas en su término municipal.

Las pesquisas se iniciaron a principios del pasado mes de octubre, al detectarse actividad ilícita en establecimientos comerciales, locales de hostelería y grandes superficies del núcleo urbano. De hecho, durante el seguimiento de las denuncias se llegaron a contabilizar hasta cinco hechos delictivos en una misma tarde en diferentes negocios del municipio.

"Según se desprende de la investigación, los presuntos autores operaban de manera concertada y con un reparto de funciones: mientras uno vigilaba los accesos, el otro se apoderaba de diversos artículos en el interior aprovechando el descuido del personal", desgranan los agentes. Así lograron sustraer terminales de telefonía móvil, dispositivos electrónicos, productos de alimentación, juguetes y material sanitario.

También se les atribuye la apropiación de efectos personales en las instalaciones de una nave industrial. Las tarjetas bancarias obtenidas fueron utilizadas posteriormente para efectuar cargos fraudulentos.

Por otra parte, la reiteración delictiva derivó en un episodio en el que los detenidos agredieron presuntamente a una ciudadana con el propósito de arrebatarle su teléfono móvil antes de emprender la huida. Posteriormente, el género sustraído en las distintas incursiones era trasladado hasta un inmueble en la zona centro de la localidad, que empleaban como punto de almacenamiento.

DETENIDOS

Tras las gestiones practicadas para su localización, las patrullas de ambos cuerpos desplegaron un dispositivo conjunto que culminó con la detención de los dos implicados a las 11.00 horas del pasado día 10 de noviembre. El operativo, según la Guardia Civil, ha permitido desarticular este foco de actividad ilícita y "restituir la normalidad en el sector comercial afectado".

Finalmente, los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción en funciones de guardia del Tribunal de Instancia de A Coruña, decretando para ambos el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.