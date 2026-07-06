Detenidas dos personas en O Páramo (Lugo) que transportaban MDMA, cocaína y hachís ocultas en su vehículo

Estupefacientes intervenidos. - GUARDIA CIVIL DE LUGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tras intervenirle en el vehículo en el que viajaban MDMA, cocaína y hachís, en el municipio lucense de O Páramo.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos sucedieron la pasada semana, durante un control preventivo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), establecido en el punto kilométrico 13 de la carretera CG-2.2.

Los agentes identificaron a los ocupantes de un turismo y realizaron un registro superficial del vehículo y localizaron, ocultas bajo el asiento del acompañante 340 pastillas de color gris oscuro, supuestamente MDMA, con el anagrama de una calavera tipo 'reaper', una bolsa con 12 gramos de una sustancia de color blanco, supuestamente cocaína, y cinco gramos de hachís.

Así las cosas, los investigadores consideran que los detenidos se dirigían a la ciudad de Lugo para entregar las sustancias estupefacientes, para supuestamente distribuirlas al por menor.

Los detenidos, vecinos de Ourense, de 18 y 20 años, junto con las diligencias instruidas fueron puestos a disposición judicial.