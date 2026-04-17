Detenidas tres personas acusadas de robar 380 kilos de cobre de la red de telefonía en Triacastela (Lugo)

Detenidos en Triacastela (Lugo) por robo de cobre. - GUARDIA CIVIL

LUGO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Sarria detuvo este miércoles a tres personas acusadas de robar 380 kilos de cobre de la red de telefonía fija en la localidad lucense de Triacastela.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos ocurrieron en la carretera LU-633, donde los presuntos autores llevaron a cabo el corte del tendido de cable de cobre perteneciente a la red de telefonía fija.

En el lugar, los agentes localizaron varios acopios de cable de cobre ocultos entre la maleza, por lo que procedieron a su recuperación y traslado a dependencias oficiales. En total, el material intervenido arrojó un peso de 380 kilos.

Además, durante la actuación también se intervinieron más de 1.100 euros en efectivo, así como un vehículo de alta gama utilizado por los detenidos para su desplazamiento y transporte del material sustraído, quedando todo ello a disposición de la autoridad judicial competente.

Por otro lado, la investigación permitió relacionar a dos de los detenidos con antecedentes policiales por hechos similares de robo de cable de cobre en distintas localidades del territorio nacional.