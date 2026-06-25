Detenidas tres personas por atracar a punta de pistola un banco en Pazos de Borbén y llevarse más de 57.000 euros

Detenidas tres personas por el atraco de una sucursal bancaria en Pazos de Borbén. - GUARDIA CIVIL DE PONTEVEDRA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Pontevedra ha detenido a tres personas como presuntas autoras de un ataco a punta de pistola en una sucursal bancaria de Pazos de Borbén, de la que sustrajeron más de 57.000 euros.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, en el marco de la operación 'Oitaven', los agentes desarticularon este grupo criminal responsable del atraco cometido el 19 de mayo.

Los hechos sucedieron proximas al cierre del banco, cuando dos individuos accedieron al interior, ataviados con pelucas, portando un arma de fuego y un cuchillo de grandes dimensiones.

Ambas paeronsa maniataron con bridas a una empleda y a un cliente que estaba haciendo uso del cajero automático y les obligaron a quedarse quietos en una oficina con el objetivo de ser vistos desde el exterior.

Los asaltantes, según indicó la Guardia Civil, mostraron una actitud agresiva y amenazante y, para llevarse el dinero, esperaron la apertura retardada de la caja fuerte y del cajero automático.

Tras el robo, se fueron del lugar simulando ser clientes y huyeron en un vehículo que apareció calcinado cerca de las vías ferroviarias de la parroquia de Tomeza, en Pontevedra.

Las primeras pesquisas orientaron la investigación hacia varios individuos con amplios antecedentes por delitos contra el patrimonio, especialmente por robos con violencia e intimidación y asaltos a entidades bancarias.

Con el avance de la investigación, los sospechosos procedieron a extremar las medidas de seguirdad con el objetivo de dificultar su localización, por lo que cambiaban frecuentemente de residencia.

Los investigadores también relacionan a uno de los detenidos el asalto a un estanco de Redondela mediante el uso de armas de fuego y otro suceso registrado el 5 de junio en la parroquia viguesa de Candeán, donde un vehículo implicado en una persecución policial colisionó con un coche de la Policía Local.

Las tres personas, dos de ellas con antecedentes violentos y vecinas de Redondela y Pazos de Borbén, fueron detenidas los días 16 y 17 de junio en las localidades de Redondela y Vigo.

DOS A PRISIÓN Y UNO EN LIBERTAD

En los registros domiciliarios realizados en Redondela y Pazos de Borbén, los agentes intervinieron diversas prendas presuntamente utilizadas durante el atraco, dinero en efectivo y munición compatible con arma de fuego.

A los detenidos les atribuyen, entre otros, los delitos de robo con violencia e intimidación, pertenencia a grupo criminal, detención ilegal, tenencia ilícita de armas y delito contra la seguridad vial.

Los tres arrestados fueron puestos a disposición judicial el pasado 18 de junio, decretando el ingreso en prisión de dos de ellos, mientras que el tercero quedó en libertad a la espera de nuevas actuaciones judiciales.

La investigación fue dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Redondela y coordinada con la Fiscalía de Vigo.