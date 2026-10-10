Detenidas tres personas que trataban de asaltar un bar en Ourense usando un gato elevador de vehículos

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Ourense detuvieron en la madrugada del miércoles a dos mujeres y un hombre que intentaban acceder al interior de un local de hostelería situado en el barrio de A Carballeira.

Tras recibir el aviso desde la sala operativa del 091, los agentes observaron cómo una mujer vigilaba las inmediaciones del establecimiento y, a escasos metros, otras dos personas trataban de ocultarse detrás de un vehículo estacionado, portando guantes en sus manos y diversas herramientas.

Al realizar una inspección exterior del local, la Policía encontró anclado entre dos barrotes de seguridad de una de las ventanas un gato elevador de vehículos con claros signos de forzamiento.

Así, los agentes procedieron a la detención de estas tres personas por un presunto delito de robo con fuerza en grado de tentativa y los trasladaron a dependencias policiales.

A continuación, tras realizar las diligencias oportunas, fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia.