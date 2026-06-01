Detenido un conductor en Lugo tras darse a la fuga en un control de tráfico en Monterroso

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Lugo ha detenido en la mañana de este lunes al conductor de una furgoneta que se dio a la fuga en un control de tráfico en Monterroso (Lugo) y huyó hasta la ciudad amurallada, donde fue interceptado por los agentes.

Fuentes del Instituto Armado consultadas por Europa Press han explicado que el conductor fue detenido en la calle de As Fontes y fue trasladado a un centro hospitalario para su valoración médica, así como dos de los agentes que intervinieron.

En concreto, estas mismas fuentes han explicado que, tras cerrarle el paso en la citada vía, el detenido embistió un vehículo de la Guardia Civil y dañó otros que estaban estacacionados en la calle.

Con todo, hasta el lugar se desplazaron también agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.