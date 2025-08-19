Detenido un hombre de 47 años como responsable de un incendio en Vilardevós (Ourense) que quemó más de 500 hectáreas

Un avión tira gaua sobre el fuego para extinguir el incendio, a 2 de agosto de 2025, en Vilardevós, Ourense - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 47 años como presunto responsable de un incendio en el municipio ourensano de Vilardevós que afectó a más de 500 hectáreas.

Según han informado, la detención se ha producido este martes, a las 15.50 horas, en su vivienda de la localidad ourensana.

Se le investiga como presunto autor de un incendio forestal el pasado 1 de agosto que calcinó unas 578 hectáreas y afectó a siete localidades. Dos de ellas tuvieron que ser confinadas.

Además, durante el incendio -- que se dio por extinguido el 8 de agosto --, hubo dos heridos leves.