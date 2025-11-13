Detenido un hombre en Cambados tras incautarse en su vivienda seis kilos de cocaína, 27 de hachís y ocho de marihuana

PONTEVEDRA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo II de la Udyco de Pontevedra ha detenido a un hombre en el municipio pontevedrés de Cambados al que se le han incautado en su vivienda seis kilos de cocaína, 27 de hachís y ocho de marihuana.

Según ha trasladado la Policía Nacional, la operación, denominada 'Logan', se ha llevado a cabo desde hace semana semanas después de averiguar que este vecino de Cambados se estaría dedicando a la distribución de importantes cantidades de cocaína, hachís y marihuana a pequeños narcotraficantes que a su vez revendían a consumidores y a otros vendedores.

De este modo, los agentes efectuaron una serie de vigilancias que culminaron en la mañana del pasado día 7 de noviembre con la detención del implicado y el registro de su domicilio.

En la vivienda, además de la droga, la Udyco localizó una pistola municionada y lista para disparar, dinero, una báscula de precisión, una máquina de envasar al vacío y diversa documentación.

Con esta detención, la Policía da por desmantelado un importante punto de venta de drogas que causaba múltiples molestias a los residentes del lugar.