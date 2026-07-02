Detenido un hombre en Dodro (A Coruña) al que intervinieron cocaína, hachís y marihuana

Sustancias intervenidas en un operativo en Dodro (A Coruña). - GUARDAI CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona en la localidad coruñesa de Dodro como presunta autora de un delito de tráfico de drogas tras intervenirle un total de 45 dosis de cocaína, 816 dosis de resina de hachís y 417 dosis de cogollos de marihuana.

Según ha informado el Instituto Armado, la investigación, denominada 'Operación Basai', se inició en el puesto de Boiro después de recibir informaciones sobre la posible actividad ilícita que se estaba llevando a cabo desde una vivienda ubicada en las proximidades de Dodro.

Durante la investigación, la Guardia Civil estuvo en contacto con los residentes de la zona, que ya habían manifestado su preocupación ante "el constante tránsito y la afluencia de personas" que acudían al inmueble presuntamente para adquirir las sustancias.

De este modo, los agentes lograron en los últimos meses recabar los indicios y pruebas necesarias para proceder a la detención del presunto responsable.

Tras la finalización de las correspondientes diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición judicial.