Detenido un hombre por intentar robar un banco en Ourense con una supuesta arma de fuego

Continúan abiertas las diligencias para confirmar si el hombre detenido portaba un arma simulada o no

OURENSE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo el pasado martes a un hombre por un intento de robo con intimidación en la sucursal de Abanca, en la Avenida de Zamora en Ourense, que portaba una supuesta arma de fuego.

Según han ratificado fuentes policiales consultadas por Europa Press, entre las 14.15 y las 14.30 horas del martes saltó la alarma por atraco y llegó a comisaría el aviso. Es entonces cuando agentes del radiopatrulla localizan un vehículo próximo a la entidad, acceden a esta y detienen al hombre que "ya estaba prácticamente inmovilizado por parte del personal de la entidad bancaria", que "le interviene el arma" y "más o menos lo reduce".

Los agentes policiales proceden entonces a "terminar de inmovilizar" al detenido, "expulsarlo" y "trasladarlo hasta las dependencias policiales", según añaden, "sin ningún tipo de daño ni lesión" para las personas que se encontraban en la sucursal.

Según ha confirmado la Policía Nacional, permanecen abiertas las diligencias para comprobar si la supuesta arma de fuego que portaba el detenido era un arma simulada o no, y el detenido aún no ha sido puesto a disposición judicial.

De momento, han ratificado que el arma "queda para estudio por parte de la Policía científica" que "son los que tienen que determinar qué tipo de arma es" y "en qué condiciones se encuentra".

ROBOS "POCO FRECUENTES"

Fuentes policiales han destacado que esta clase de atracos a entidades bancarias son ahora "poco frecuentes", gracias a las "distintas medidas de seguridad que se implementaron en los bancos".

La Policía Nacional ha recalcado que "hace años" los atracos a bancos "sí eran una práctica muy habitual", pero actualmente es "prácticamente imposible" que el personal de la entidad "tenga a disposición el dinero".

"Las entidades son muy estrictas con estos temas, de forma acertada, porque con esto conseguimos que no se produzcan esta clase de atracos", han añadido.