Detenido un hombre que portaba cocaína, heroína y hachís por un supuesto delito de tráfico de drogas en Pontevedra

Droga y materiales incautados - POLICÍA LOCAL PONTEVEDRA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local detuvo el pasado miércoles a un hombre de 51 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas en la Travesía Aduana de Pontevedra. El hombre portaba cocaína, heroína, crack y hachís en el momento de la detención.

Tal y como ha trasladado el Ayuntamiento de Pontevedra en una nota de prensa, la detención se produjo sobre las 12.15 horas en la Travesía Aduana de Pontevedra, en una intervención enmarcada en un dispositivo de vigilancia especial tras recibir denuncias sobre la venta de estupefacientes en los alrededores del comedor de San Francisco.

Según ha relatado el Gobierno municipal, el detenido supuestamente aprovechaba los momentos en los que los usuarios acudían a este servicio para realizar su actividad ilícita.

El dispositivo policial se inició días antes de la detención, período en el que los agentes pudieron verificar hasta un total de cinco transacciones de distintas sustancias a diversas personas. En todos los casos, las sustancias fueron recuperadas por los agentes.

En el momento de la detención, el hombre fue sorprendido con 10 envoltorios con cocaína, cuatro envoltorios de heroína, un recipiente con 4,74 gramos de cocaína cocinada o crack, dos dosis de hachís y 45 euros en billetes fraccionados.

Además, contaba con diversos útiles para la manipulación y preparación de la droga para su posterior venta. Por su parte, a los compradores se les intervino un total de siete dosis de cocaína y materiales para su consumo.

En este contexto, el Gobierno local ha señalado que este hombre ya fue detenido anteriormente en dos ocasiones por los mismo hechos delictivos. Sin embargo, esta última detención "cobra especial relevancia" por la "gravedad" del entorno y las horas en las que se ejercía la actividad.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición judicial decretando el juzgado su puesta en libertad con cargos. Horas más tarde, el hombre fue nuevamente sorprendido por una patrulla conduciendo un patinete eléctrico bajo los efectos de las drogas, por lo que fue sancionado.