1137135.1.260.149.20261125093821 Detenido un fugitivo de Portugal en Ourense. - POLICÍA NACIONAL

OURENSE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Ourense han detenido a un fugitivo reclamado por Portugal que había sido condenado por agredir sexualmente a una menor.

Según ha detallado la Policía en una nota de prensa, la Brigada de Policía Judicial recibió una comunicación sobre la posible presencia en la provincia de Ourense de un individuo sobre el que pesaba una orden de búsqueda, detención y entrega de carácter internacional por agredir sexualmente a una niña menor de edad y familiar del detenido en el año 2021.

De este modo, los investigadores comenzaron sus pesquisas, que dieron como resultado el pasado 20 de noviembre la localización y detención del prófugo en una localidad de la provincia de Ourense donde residía.

Practicadas todas las diligencias, el detenido, sobre el que figuraba una condena de más de siete años de prisión dictada por las autoridades lusas, fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional, a través de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Ourense, que decretó su inmediato ingreso en prisión.